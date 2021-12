La Fiorentina riprende il Sassuolo in una girandola di emozioni: 2-2 con un Vlahovic da record Due volte in vantaggio con Scamacca e Frattesi, il Sassuolo è stato raggiunto dalla Fiorentina grazie alle reti del solito Vlahovic e di Torreira. Primo pari per Italiano.

A cura di Marco Beltrami

La domenica della 18a giornata di Serie A si è aperta letteralmente con il botto, con la sfida tra Fiorentina e Sassuolo che ha regalato emozioni a non finire. Gli ospiti in vantaggio di due gol grazie a Scamacca e Frattesi, hanno incassato il ritorno nella ripresa degli ospiti, con Vlahovic e Torreira che hanno firmato il definitivo 2-2. Un risultato giusto che permette alla squadra di Italiano di agganciare la Roma e la Juventus a quota 31, e al Sassuolo di raggiungere il Bologna a quota 24. Entrambi gli allenatori possono essere soddisfatti per la prova delle loro rispettive squadre, che si sono confermate due delle più belle realtà del calcio italiano.

Ritmi altissimi e occasioni da una parte e dall'altra, per quello che per intensità, fisicità e velocità è sembrato un match di Premier League. La Fiorentina sin da subito ha preso il pallino del gioco, ma il Sassuolo con rapide trame di gioco ha dimostrato di poter fare costantemente male ai padroni di casa. Non è stato un caso infatti che gli ospiti abbiano capitalizzato nel migliore dei modi due azioni di ripartenza: la prima con la giocata individuale di Scamacca con una splendida conclusione (assist di Frattesi), la seconda con una manovra perfetta sull'asse Scamacca-Raspadori-Frattesi con quest'ultimo che ha firmato il 2-0.

I rimpianti della Fiorentina che ha chiuso la prima frazione con 15 tiri totali contro i 5 degli avversari, sono legati soprattutto al fatto di aver trovato un Consigli in stato di grazia e autore di almeno 3 interventi eccezionali. Nella ripresa però la musica è cambiata con Italiano che ha ridisegnato la squadra inserendo Duncan e Saponara al posto di Callejon e Maleh. Alla fine però a fare ancora una volta la differenza per la Viola è stato Dusan Vlahovic che sull'assist di Torreira e con una scarpa slacciata, è riuscito finalmente a bucare l'estremo difensore avversario. 33° gol nell'anno solare come Cristiano Ronaldo e partita riaperta.

Poco dopo la Fiorentina ha rimesso il discorso in parità con Torreira che questa volta ha vestito i panni del finalizzatore, dopo una parata di Consigli sullo scatenato Vlahovic. Il risultato non è più cambiato, nonostante l'espulsione di Biraghi per doppio giallo. L'ultima emozione l'ha regalata Vlahovic, questa volta non per un gol, ma per un cambio mal digerito. Scambio di opinioni con mister Italiano e tutto finito lì.