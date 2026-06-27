La figuraccia di Rayan prima di Brasile-Giappone: “Chi temi di più?”. Ma lui non conosce nessuno

Rayan risponde con grande sincerità a una domanda sul Giappone e scatena le risate in conferenza stampa. Il siparietto è diventato subito virale alla vigilia della sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

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A volte basta una risposta spontanea per conquistare l'attenzione di tutti. È quello che è successo a Rayan, giovane attaccante del Brasile, protagonista di un momento tanto inaspettato quanto divertente durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Giappone, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026.

Nel corso dell'incontro con i media, un giornalista giapponese gli ha chiesto quale fosse, a suo avviso, il giocatore più pericoloso della nazionale nipponica e quali fossero i principali punti di forza della squadra asiatica. Una domanda tecnica, alla quale molti si sarebbero aspettati una risposta diplomatica. Rayan, invece, ha scelto la via della totale sincerità.

Con un sorriso e un pizzico di imbarazzo, il talento brasiliano ha ammesso di non conoscere ancora così bene gli avversari e di aspettare il lavoro di analisi preparato dallo staff tecnico della Seleção.

Rayan sorprende tutti prima di Brasile-Giappone: "Non so chi sia il loro miglior giocatore"

"Amico. A dire il vero, non so chi sia il loro miglior giocatore. Dovresti guardare il video per capirlo. So che sono una squadra molto abile, una squadra molto forte. Sappiamo che lavoreremo sodo durante la settimana per dare il massimo e portare a casa la vittoria", ha dichiarato il calciatore verdeoro. Le sue parole hanno immediatamente provocato le risate dei giornalisti presenti in sala stampa. Lo stesso Rayan non è riuscito a trattenere un sorriso, rendendosi conto dell'effetto della sua risposta.

Il siparietto ha alleggerito l'atmosfera e nel giro di pochi minuti è diventato uno dei momenti più commentati della giornata.

Al di là dell'episodio, il Brasile sta preparando con la massima attenzione la delicata sfida contro il Giappone. Lo staff tecnico sta analizzando ogni dettaglio della formazione asiatica, che si è guadagnata con merito un posto nella fase a eliminazione diretta grazie a organizzazione, intensità e qualità tecnica.

Per Rayan, uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano, sarà un'altra occasione importante per mettersi in mostra in un Mondiale che potrebbe consacrarlo definitivamente. E, dopo aver fatto sorridere tutti con la sua spontaneità, il giovane attaccante spera ora di far parlare di sé soprattutto per quello che riuscirà a fare sul campo.