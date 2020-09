La Figc le aveva richieste, il Comitato Tecnico Scientifico le ha approvate e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, le ha anticipato. Le modifiche al protocollo sulla profilassi da seguire per le squadre di calcio adesso sono ufficiali, una nota della Federazione ha in buona sostanza confermato la nuova linea di tendenza auspicata dalle società, considerati i costi elevati di gestione: riduzione del numero dei tamponi, test da effettuare solo entro 48 ore dalle partite e non più ogni 3/4 giorni. Ciò che sorprende è il tempismo di una comunicazione del genere, considerato il caso Genoa scoppiato nelle ultime ore (14 tesserati, di cui ben 10 calciatori, trovati positivi al coronavirus dopo la gara giocata a Napoli domenica pomeriggio). Le novità, invece, erano note da tempo. Ecco quali sono, come elencato dalla stessa Figc alla voce "Aspetti medico sanitari e requisiti igienici".

Con riferimento alla periodicità dei test a cui sottoporre il Gruppo Squadra nelle competizioni professionistiche, a seguito delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico di cui alla riunione del 18 settembre 2020, la negatività del test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2, attraverso tampone rino-faringeo, può essere acquisita “soltanto” a ridosso della competizione sportiva. Il test molecolare deve, comunque, essere effettuato entro e non oltre le 48 ore antecedenti la disputa della gara. Allo stato attuale non sono previste modifiche alla periodicità dell’effettuazione dei test sierologici, rispetto a quanto previsto nei precedenti Protocolli. Le presenti previsioni si applicano anche agli Arbitri. Procedura in caso di accertamento di calciatore Covid positivo. Con riferimento alla procedura da osservare in caso sia accertata la positività al COVID-19 di un calciatore,

si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (0021463-18/06/2020-DGPREDGPRE-P), avente ad oggetto "Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19,

in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista". Resta altresì inteso che l’approvvigionamento dei test molecolari per il Gruppo Squadra e gli altri soggetti eventualmente interessati non dovrà "minimamente impattare sulla disponibilità del reagentario da dedicarsi in

maniera assoluta ai bisogni sanitari del Paese".

Perché si è optato per questo cambio di direzione rispetto alla rigidità delle norme adottate fino ad agosto scorso? La prima motivazione è stata di tipo economico: 8 milioni di euro è la spesa sostenuta nei 3 mesi duranti i quali i club hanno portato a termine la scorsa stagione. La seconda è vincolata alla frequenza temporale del calendario: la tesi posta è stata che, non essendoci più la necessità di andare in campo ogni 3 giorni e con impegni così ravvicinati come accaduto in estate (tra campionato e coppe), contestualmente non è più necessaria una forma di controllo così serrata. Cosa accadrà adesso con la diminuzione della frequenza dei controlli? Il focolaio scoppiato al Genoa aveva alimentato perplessità anche in relazione al ‘vecchio' protocollo e, per adesso, al netto del buon senso, l'unico indirizzo a da seguire è la posizione della Uefa: una squadra va in campo fino a quando ha a disposizione un numero di 13 calciatori.