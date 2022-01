La FIFA stravolge le regole del calciomercato: forti limitazioni per i prestiti dal 2022 La FIFA cambia definitivamente le regole del calciomercato a partire dal 1° luglio 2022. Ci saranno forti limitazioni per i prestiti dei giocatori: i club dovranno adeguarsi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il nuovo regolamento sui prestiti di giocatori nel corso delle varie sessioni di mercato saranno approvati nel prossimo Consiglio FIFA. Il nuovo sistema di operazioni in prestito entrerà in vigore a partire dal 1°luglio del 2022 dopo essere slittato a causa della pandemia. La FIFA infatti aveva pensato bene di farla entrare in vigore a luglio del 2020. L'obiettivo della FIFA è molto chiaro ed è improntato allo sviluppo dei giovani giocatori ma anche per promuovere l'equilibrio competitivo e prevenire l'accaparramento dei giocatori.

Per diverse stagioni, anche in Serie A, abbiamo assistito a squadre costruite interamente da calciatori in prestito. Per un numero esorbitante di calciatori trasferiti in altri club che ha messo così nelle condizioni la FIFA di mettere un freno. I nuovi regolamenti sui prestiti terranno conto di diversi fattori. Una sorta di regole, linee guida, che le società dovranno rispettare in sede di mercato nelle sessioni estive e invernali. E così, in seguito alla decisione approvata l'anno scorso dal Comitato degli stakeholder del calcio della Fifa, il nuovo regolamento sarà approvato.

Cosa prevede il nuovo regolamento sui prestiti stabilito dalla FIFA

Per garantire che i club rispettino gli obiettivi fissati dalla FIFA, sono stati stabiliti diversi termini per stabilire le modalità del prestito. In primo piano, dovrà essere previsto un accordo scritto che possa definire i termini dell'operazione sia dal punto di vista della durata che delle condizioni finanziarie. Ai club è inoltre fatto divieto assoluto di generare un sub-prestito di un giocatore professionista, già in prestito, ad un terzo club. E infine, è stata stabilita una limitazione del numero di prestiti per stagione tra gli stessi club. In qualsiasi momento della stagione infatti, ogni società può avere diritto solo a un massimo di tre giocatori professionisti da poter prestare o da acquistare in prestito. Per garantire un limite al numero totale di prestiti di un club per stagione, ci sarà un periodo di transizione suddiviso in questo modo:

Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 , un club può avere in rosa un massimo di otto giocatori professionisti in prestito e otto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione.

, un club può avere in rosa un massimo di giocatori professionisti in prestito e otto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione. Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 , la regola sarà la stessa ma con un massimo di sette giocatori professionisti.

, la regola sarà la stessa ma con un massimo di giocatori professionisti. Dal 1° luglio 2024, la regola resta sempre la stessa ma limitata a un massimo di sei giocatori professionisti.

La FIFA ha però precisato che i giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori provenienti dal proprio vivaio saranno esentati da queste nuove limitazioni sui prestiti. Per tutte le federazioni affiliate alla FIFA sarà dunque concesso un periodo di tre anni per mettersi in regola e attuare il nuovo regolamento sui prestiti.