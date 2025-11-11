Calcio
La FIFA può cambiare le regole per il sorteggio dei Mondiali: cosa cambierebbe per l’Italia

L’Italia al 99 percento disputerà i playoff per qualificarsi per il Mondiale 2026, il sorteggio si terrà il 20 novembre. Il 5 dicembre invece verranno sorteggiati i gironi dei Mondiali e la FIFA sta pensando di cambiare le fasce, e per l’Italia la nuova regola sarebbe positiva.
A cura di Alessio Morra
Un sorteggio dietro l'altro. Nell'arco di due settimane si effettueranno prima quello dei playoff per i Mondiali 2026, al quale al 99 percento parteciperà l'Italia, e poi quello dei giorni dei Mondiali che la prossima estate si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti e che avranno al via 48 nazionali.

Il sorteggio dei playoff dei Mondiali 2026 con l'Italia

Giovedì 20 novembre ci sarà il sorteggio dei playoff, che sarà attesissimo. Sarà da cuore e batticuore per l'Italia che quasi certamente il playoff lo disputerà. Gli Azzurri saranno testa di serie, ma in ogni caso le insidie non mancheranno. I playoff, semifinale e finale secca, si terranno a fine marzo, quando si scoprirà se dopo due cocenti eliminazioni l'Italia sfaterà il tabù e sarà dove dev'essere, e cioè ai Mondiali.

La FIFA può cambiare le fasce per il sorteggio della Coppa del Mondo 2026

Venerdì 5 dicembre, a Washington, si terrà invece il sorteggio dei Mondiali. Sarà un sorteggio particolarmente importante, perché da quello poi si definirà anche il tabellone e si sa che il tabellone può avvantaggiare o svantaggiare una squadra. La Francia, la Spagna e l'Argentina potrebbero essere tutte dalla stessa parte, tanto per fare un esempio.

Di sicuro sarà un sorteggio ‘zoppo' o meglio vuoto, con delle ‘X'. Perché all'appello mancheranno le nazionali che si qualificheranno tramite i playoff, non solo quelli europei – perché ci sono due posti anche per i playoff inter-zona. La FIFA sta pensando a delle novità per il sorteggio di dicembre. L'oggetto del contendere o meglio del dibattito riguarda proprio le squadre che usciranno dai playoff.

L'Italia potrebbe essere testa di serie nel sorteggio senza essere qualificata

In passato sono state tutte inserite nell'ultima fascia, la quarta, l'ultima. Ogni fascia avrà dodici nazionali, quelle con il ranking migliore, che saranno nove, più quelle dei tre paesi organizzatori. Tra quelle con il miglior ranking ci sarebbe pure l'Italia, che però dovrà sempre guadagnarsi il posto tramite i playoff di marzo. E per evitare di creare gironi duri e squilibrati la FIFA starebbe pensando di modificare lo status quo e fare qualcosa di diverso.

Quindi niente posizione a priori nell'ultima fascia per la squadre che vinceranno i rispettivi playoff. Ma un posizionamento, tecnicamente virtuale, nella fascia di competenza tra quelle con il ranking migliore di ogni singolo playoff.

Se si deciderà così l'Italia sarà la dodicesima e ultima testa di serie. In questo caso sarebbe a bordo con le migliori ed eviterebbe di giocare subito con Francia, Argentina, Spagna, Inghilterra o Portogallo. La penalizzata sarebbe la Germania che scenderebbe invece in seconda fascia. L'ufficialità ancora non c'è, ma la FIFA sta valutando questa possibilità e potrebbe decidere di applicarla.

