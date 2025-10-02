La FIFA non sospende Israele, Infantino: “Non tocca a noi risolvere problemi geopolitici”

Israele giocherà regolarmente le partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Norvegia e Italia in questo mese di ottobre. Il presidente della FIFA Infantino spiega perché non ci sarà l’esclusione.

La scorsa settimana si era parlato di una probabile esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. Poi successivi rumors hanno posto fine a quella possibilità. Ora è arrivata l'ufficialità con le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino che ha detto: "Non possiamo risolvere i problemi geopolitici, ma possiamo e dobbiamo promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari". Dunque Israele sarà in campo in questo mese di ottobre contro la Norvegia e contro l'Italia, a Udine, nelle partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Nessuna votazione sull'esclusione di Israele

La scorsa settimana media britannici e americani hanno scritto che la Uefa avrebbe votato a favore dell'esclusione dalle competizioni calcistiche internazionali la nazionale di Israele e del Maccabi, unica rappresentante nelle coppe 2025-2026. Con la maggior parte dei membri pronti a fornire un parere negativo. La votazione non c'è stata. Nei giorni scorsi ‘Marca' ha scritto che non era stata messa in cantiere nessuna votazione. Dunque nessuna esclusione in corsa.

Infantino: "Come FIFA ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso"

Il presidente Infantino nel discorso di apertura alla riunione del Consiglio a Zurigo ha sottolineato l'importanza di promuovere la pace, particolarmente a Gaza. Senza citare Israele né le richieste di esclusione ha detto: "Come Fifa ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. I nostri pensieri sono rivolti a coloro che soffrono nei numerosi conflitti in corso nel mondo e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere ora è quello di pace e unità".

Israele in campo contro l'Italia il 14 ottobre

La nazionale di Israele è nello stesso girone dell'Italia, è al terzo posto e non ha chance di qualificarsi in modo diretto, difficili quelli di piazzarsi al secondo posto e di artigliare i playoff. Israele giocherà in Norvegia sabato 11 ottobre, alle ore 18, poi scenderà in campo a Udine contro l'Italia martedì 14 ottobre.