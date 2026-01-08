La FIFA introdurrà avatar AI ultra-realistici per il VAR ai Mondiali 2026: una vera rivoluzione

Nuova tecnologia basata su intelligenza artificiale e telecamere ad alta velocità per decisioni più precise e rapide in vista dei Mondiali 2026 da parte della FIFA. Addio alle linee millimetriche: gli arbitri useranno avatar 3D fedeli ai movimenti reali dei calciatori.

In vista dei Mondiali 2026, la FIFA introdurrà una novità tecnologica destinata a cambiare il modo di interpretare il VAR: decisioni supportate da avatar AI ultra-realistici.

A differenza dei precedenti modelli stilizzati, il nuovo sistema genererà una copia digitale estremamente fedele di ogni calciatore in campo. Il funzionamento si basa su una rete di telecamere ad alta velocità installate negli stadi, capaci di rilevare fino a 29 punti del corpo di ciascun giocatore, registrandone i movimenti 50 volte al secondo.

La FIFA rivoluziona il calcio con IA e modelli 3D ai Mondiali 2026

L’intelligenza artificiale elaborerà queste informazioni per creare una ricostruzione tridimensionale precisa, in grado di riprodurre con esattezza postura, spalle, piedi e posizione del corpo nell’istante esatto del passaggio. In questo modo, gli arbitri VAR potranno stabilire con maggiore accuratezza se una parte del corpo utilizzabile per segnare si trovi oltre la linea del fuorigioco, superando definitivamente il problema delle “linee millimetriche” e delle immagini poco chiare che hanno acceso tante polemiche.

Uno degli obiettivi chiave della FIFA è anche migliorare la comprensione da parte del pubblico. Le precedenti animazioni del fuorigioco semiautomatico apparivano spesso fredde e artificiali; ora, invece, sugli schermi degli stadi e nelle dirette TV verranno mostrati avatar che assomigliano davvero ai giocatori reali, sia nelle fattezze sia nei movimenti.

In più, l’elaborazione rapidissima dei dati permetterà di arrivare alla decisione finale in pochi secondi, riducendo al minimo le interruzioni e rendendo il VAR più fluido e trasparente.