La dura nota di Commisso sulla Fiorentina: “Non è possibile che tornino ad affiorare queste falsità”

Il momento della Fiorentina è a dir poco negativo. L'ultimo posto in classifica in Serie A non se lo sarebbe aspettato nessuno. Ecco perché la società ha deciso di prendere una decisione netta esonerando Pioli per portare in panchina Paolo Vanoli. Il 2-2 a Marassi contro il nuovissimo Genoa di De Rossi non ha cambiato la situazione ma almeno ha smosso le acque. L'ambiente guarda dunque con timore alle prossime settimane sperando che in questa sosta l'ex allenatore del Torino possa lavorare al meglio sulla squadra per prendersi i tre punti già nel prossimo turno.

Nel frattempo però la Fiorentina è uscita allo scoperto con una dura nota in merito alle voci false di una possibile cessione del club. "Sono prive di fondamento" sottolinea la società il evidenziando le parole del Presidente Rocco Commisso che afferma con forza il proprio pensiero: "Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società".

Rocco Commisso, patron della Fiorentina.

Il patron del club viola non ci sta e prende una durissima presa di posizione in merito a quanto ascoltato nelle ultime settimane. Qualcuno ha parlato di una possibile cessione della Fiorentina e Commisso ora non può restare in silenzio: "Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi". Questo ciò che si legge nel comunicato diramato dal club sul proprio sito ufficiale.

Commisso prosegue: "Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club – e conclude -. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.” La squadra di Vanoli tornerà ora in campo in campionato il prossimo 22 novembre allo stadio Franchi contro la Juventus in una sfida di certo mai semplice e ricca di emozioni, ricordi e tensioni.