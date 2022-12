La domestica è sola in casa e guarda la finale dei Mondiali: la sua reazione fa piangere l’Argentina Doña Luisa è una domestica boliviana che ha commosso l’intera Argentina: il giorno della finale dei Mondiali era sola in casa, le telecamere di sicurezza hanno ripreso quello che è accaduto.

A cura di Paolo Fiorenza

La grande sbornia per una vittoria attesa da 36 anni sta piano piano scemando in Argentina, dove i festeggiamenti seguiti al trionfo nel Mondiale di calcio sono andati avanti ininterrottamente per giorni, dopo la sfilata per le strade di Buenos Aires che ha paralizzato la capitale al ritorno di Messi e compagni dal Qatar. L'attesa del resto era stata davvero lunga, da quando Maradona aveva scolpito la sua leggenda in Messico nel 1986, ed un Paese intero ha voluto abbracciare nella maniera più calorosa possibile i propri eroi.

La festa per la vittoria dei Mondiali ha toccato ogni angolo dell’Argentina

Un affetto commovente in alcuni casi, ancor più quando chi ha gioito per la vittoria della Selección non era argentino ma si è sentito parte dei destini del popolo che lo ospita. Se la patria è dove si sta bene, la domestica boliviana la cui esultanza è finita in un video che su TikTok ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni dimostra che in Argentina ci sta benissimo. Il filmato – caricato da tale Leonel Fransezze, che ha più di 5 milioni di followers – mostra la collaboratrice domestica ripresa a sua insaputa tramite le telecamere di sicurezza mentre guarda da sola la finale dei Mondiali tra l'Albiceleste e la Francia.

Nel video si sente il telecronista descrivere gli attimi palpitanti in cui Montiel sta per realizzare il rigore decisivo, mentre la donna – di nome Luisa – non riesce a nascondere la propria tensione ed ansia, stringendo le mani raccolte quasi in preghiera. Quando il pallone entra in rete, la domestica esplode di gioia urlando e poi inginocchiandosi con gli occhi chiusi, commuovendosi fino alle lacrime. È la stessa reazione che hanno avuto gli argentini quando hanno visto le toccanti immagini.

"Non sanno quanto ho pianto guardando la mia telecamera di sicurezza. Ho chiesto il permesso di caricarlo perché è videosorveglianza. Doña Luisa, grazie per emozionarti così e aver dimostrato che Bolivia e Argentina hanno un solo cuore", ha scritto Fransezze nella descrizione del video. "Ti amiamo Doña Luisa", è stato il commento più gettonato tra i migliaia che i tifosi albicelesti hanno lasciato sotto il video. E del resto una reazione così verace davvero tocca il cuore.