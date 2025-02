La dinamica dell’infortunio di Sommer in allenamento: si è fatto male a causa di un rimpallo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'assenza di Sommer è una tegola pesantissima per l'Inter che dovrà affrontare un mese cruciale per tutta la stagione. Il portiere si è fatto male durante l'ultimo allenamento, procurandosi una "frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra" che lo costringerà a stare fermo per almeno quattro settimane, uno stop che rovina i piani dei nerazzurri in questo momento. Al suo posto contro il Genoa esordirà Martinez, grande ex della partita chiamato a una prova di maturità per aiutare la sua squadra.

Simone Inzaghi ha perso anche il suo portiere titolare ma la dinamica dell'infortunio ci racconta di un episodio sfortunatissmo e del tutto casuale, colpa di un rimpallo durante l'allenamento che gli ha portato alla rottura della falange, come raccontato dal Corriere dello Sport. Lo svizzero salterà sicuramente Genoa, Napoli, andata e ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Monza e Atalanta e potrebbe ritornare a disposizione dell'allenatore soltanto dopo la sosta per le nazionali, ossia il 30 marzo contro l'Udinese.

La dinamica sfortunata dell'infortunio di Sommer

L'ultimo allenamento è stato fatale per il portiere che ha riportato una frattura della falange prossimale del pollice, un problema fisico che richiederà almeno un mese di stop per essere superato. Sommer salterà alcune partite fondamentali per l'Inter, come la sfida Scudetto contro il Napoli e la doppia gara degli ottavi di finale della Champions League, partite importantissime per il continuo di tutta la stagione. Per questo la sua assenza fa male ai tifosi, ancora di più adesso che è stato rivelato il motivo dell'infortunio.

Lo svizzero si è fatto male nell'ultimo allenamento, svolto nella mattina di ieri al centro sportivo di Appiano Gentile: tutta colpa di un pallone finito sul palo e andato poi a sbattere sul pollice di Sommer, procurandone la frattura. Un episodio molto sfortunato che condizionerà la squadra di Inzaghi nelle prossime uscite e metterà a dira prova Martinez, portiere di riserva che dovrà diventare una sicurezza nelle prossime partite.