L'Inter perde Sommer per infortunio: quante partite salta il portiere e i tempi di recupero Guaio Inter alla vigilia del prossimo weekend di campionato. I nerazzurri, attraverso un comunicato ufficiale apparsi sui canali del club, ha fatto sapere che Yann Sommer si è infortunato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Guaio Inter alla vigilia del prossimo weekend di campionato. I nerazzurri, attraverso un comunicato ufficiale apparsi sui canali del club, ha fatto sapere che Yann Sommer si è infortunato. Il portiere svizzero dovrà dunque fermarsi lasciando spazio al suo secondo, Josep Martinez. Questa la nota ufficiale: "Sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire".

L'estremo difensore dell'Inter dovrebbe star fuori un mese rientrando direttamente dopo la sosta. Un infortunio che richiede tempo e attenzione vista la delicatezza della frattura. Uno stop che non ci voleva per Simone Inzaghi dato che arriva nella fase cruciale della stagione. Sommer rischia di tornare dopo la sosta: toccherà a Martinez giocare contro Genoa, Napoli, ottavi di Champions andata e ritorno, Monza e Atalanta rientrando il 30 marzo contro l'Udinese. Partite decisive proprio per il cammino dell'Inter in Champions e in campionato dove sarà chiamata a fare risultato al Maradona tra poche settimane per ridurre il gap dagli azzurri.

A questo punto è facile intuire come sarà Martinez a difendere i pali dell'Inter fino al suo ritorno. Il portiere 26enne spagnolo è arrivato quest'estate in nerazzurro dopo aver giocato al Genoa. L'Inter ha fortemente creduto in lui investendo su un giovane estremo difensore portandosi a sborsare ben 13,2 milioni più IVA, permettendo al Genoa anche di realizzare una plusvalenza di poco superiore a 11 milioni di Euro. Cifre importanti per un portiere che già in Liguria aveva fatto vedere ottime cose tra i pali.

L'esordio di Martinez proprio contro il Genoa

Fino a questo momento Martinez non è mai sceso in campo. La sua unica presenza è quella del 19 dicembre in Coppa Italia contro l'Udinese quando lasciò la porta dei nerazzurri inviolata nel 2-0 rifilato dalla squadra di Simone Inzaghi ai friulani. Ironia della sorte l'esordio in campionato con la maglia dell'Inter avverrà proprio contro il Genoa prima di tuffarsi poi nella settimana più lunga, ovvero quella rappresentata dalla sfida del Maradona contro il Napoli di Conte che sarà a dir poco decisiva per la corsa Scudetto.