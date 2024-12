video suggerito

La cura Amorim rigenera Zirkzee, di nuovo goleador nel Manchester United: non segnava da agosto Joshua Zirkzee è stato tra i protagonisti in assoluto nella vittoria del Manchester United sull’Everton per 4-0. L’ex Bologna ha siglato due reti ritornando al centro del progetto di Amorim. Non segnava da agosto, sempre più spesso in panchina con ten Hag e a un passo dalla cessione a gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un minimo di rodaggio e poi la conferma che sia stata la scelta più giusta: il Manchester United da quando siede in panchina Amorim al posto dell'esonerato ten Hag ha cambiato volto e marcia. Così, dopo il pareggio al debutto in Premier nella trasferta contro l'Ipswich e la vittoria sul Bodo in Europa, è arrivata anche la standing ovation di Old Trafford per i Red Devils che hanno asfaltato a suon di gol l'Everton. Tra i mattatori di giornata anche Joshua Zirkzee, l'ex Bologna ad un passo dall'addio che è ritornato prepotente al gol. Non accadeva da agosto.

La doppietta della rinascita, Zirkzee di nuovo in gol dopo 4 mesi

-Una vittoria dirompente che sta riconciliando i tifosi con la squadra dopo un periodo nerissimo vissuto da inizio stagione alla guida di ten Hag. La "cura" Amorim sta avendo gli effetti tanto desiderati con il Manchester United che ha finalmente vinto e soprattutto convinto nel pomeriggio di Old Trafford maltrattando l'Everton. Nella goleada dei diavoli rossi si è preso un posto speciale anche Zirkzee, l'attaccante olandese che era finito in un angolino del progetto tecnico, dopo l'acquisto plurimilionario dell'ultima estate. Un gol al 41′ su imbeccata di un ispirato Bruno Fernandes e poi il raddoppio personale per il 4-0 United, al 64′ finalizzando il contropiede innescato da Dallo: l'ex Bologna non segnava da agosto, dalla gara contro il Fulham di inizio stagione.

Da esubero a uomo chiave, la Juventus si allontana

Una rinascita vera e propria che tutti pretendevano, dopo l'investimento da quasi 50 milioni che era stato fatto prelevando il nazionale olandese dal Bologna. Un inizio col botto in Premier, poi le incomprensioni con ten Hag che hanno visto Zirkzee finire mestamente in panchina, utilizzato solo in scampoli – inutili – di partita. A tal punto che l'olandese era finito tra i nomi del prossimo mercato di gennaio, alla voce cessioni. Certamente in prestito, ma lontano da Manchester a tal punto che gli agenti del giocatore avevano contattato la Juventus, con i bianconeri di Motta alla ricerca di un vice Vlahovic. Ma che dopo l'ultima doppietta all'Everton si riallontana nuovamente.