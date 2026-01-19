La Coppa d’Africa rovina l’amicizia tra Gueye e Hakimi: si chiude con uno sgarbo imperdonabile

I due ex compagni al PSG Gueye e Hakimi protagonisti di un faccia a faccia nella finale tra Senegal e Marocco, chiusosi poi con uno sfottò.

Nel film di Senegal-Marocco c'è stato anche modo di vedere naufragare un'amicizia. Il feeling tra Achraf Hakimi e Idrissa Gana Gueye si è rovinato a causa delle polemiche finali. Dopo l'acceso confronto in campo, non è mancato anche uno sfottò del senegalese all'esterno marocchino durante i festeggiamenti. Un brutto epilogo.

L'amicizia tra Hakimi e Gueye prima della finale di Coppa d'Africa

Gueye e Hakimi sono stati compagni di squadra al PSG durante la stagione 2021-2022 sotto la guida di Mauricio Pochettino, prima dell'addio del primo. Un rapporto buono quello tra i due calciatori, che si seguivano anche sui social. Gueye ha sempre speso parole di stima per l'ex compagno, definito un giocatore che "tutti apprezzavano". Tutto confermato anche al momento dell'inizio della finale, quando i due si sono salutati calorosamente.

Il faccia a faccia nel finale infuocato e la lite

La partita non ha riservato particolari occasioni di scontri fino a quando non si è entrati nella fase finale dei tempi regolamentari. Nel caos generato dall'abbandono del campo dei Leoni della Teranga, faccia a faccia tra Hakimi e Gueye: il tentativo del marocchino di riportare alla calma gli avversari, si è rivelato un fallimento. Confronto molto deciso con Gueye con tanto anche spintoni e parole forti. Il calciatore dell'Everton ha continuato a protestare contro le decisioni arbitrali

Nel crescendo di emozioni che ha riservato il finale, ecco che i giocatori marocchini si sono ritrovati disperati e increduli sul campo, con i senegalesi letteralmente scatenati nei festeggiamenti. Hakimi ha trovato consolazione in alcuni compagni di squadra mentre Gueye incontenibile correva di qua e di là per il campo.

Gueye prende in giro Hakimi, con il suo celebre gesto

Le telecamere poi hanno immortalato il suo gesto proprio davanti al laterale del Marocco, per prenderlo in giro. In pratica Gueye ha effettuato la danza del pinguino imitando proprio l'esultanza resa celebre da Hakimi durante il rigore decisivo contro la Spagna nel Mondiale 2022. Una provocazione che sembra far scorrere i titoli di coda sull'amicizia tra i due avversari ed ex compagni.