La compagna di un calciatore si sfoga a fine mercato: “Quinto trasloco in tre anni. Che bella vita”

Martina Petrangelo è la compagna di Alessandro Mallamo, appena trasferito dal Sudtirol all’Union Brescia. La donna si è sfogata sui social con un video: “Indovinate chi farà gli scatoloni e chi se li caricherà in macchina e chi dovrà disfarli?”.

Il calciomercato invernale può rappresentare uno dei momenti chiave della carriera di un calciatore. Il trasferimento a stagione in corso può essere un'opportunità professionale importante, ma a volte anche una seccatura nella vita privata. Non tanto per il fatto di doversi adattare a un altro spogliatoio quindi, ma anche per dover coinvolgere inevitabilmente in questa nuova esperienza anche la propria famiglia. È il caso di Martina Petrangelo, compagna del calciatore Alessandro Mallamo.

Quest'ultimo, centrocampista classe 1999 e cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, è da poco passato dal Sudtirol in B all'Union Brescia in Serie C. Per lui prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il trasferimento da Bolzano a Brescia comporta inevitabilmente anche il trasloco di tutta la sua famiglia in Lombardia. La stessa Martina Petrangelo sul suo profilo TikTok si è sfogata documentando cosa succede durante la cessione di un calciatore da una squadra all'altra: "Siamo al quinto trasloco in tre anni: indovinate chi farà gli scatoloni?".

"Ehhhh chissà che bella vita fai!!!! – scrive nel suo post – Pensi che sia Alice Campello?". In un video in cui si mostra a terra in bagno mentre sistema alcune cose spiega: "È domenica e io sono qui a terra con mia figlia in bagno per decidere la roba da portare via essendo al quinto trasloco in tre anni – e aggiunge prima di concludere -. Indovinate chi farà gli scatoloni e chi se li caricherà in macchina e chi dovrà disfarli?". Con un sorriso poi la compagna di Mallamo chiude il video con un semplice "ciao".

Chi è Alessandro Mallamo, oggi nuovo giocatore dell'Union Brescia

Dal 2023 al 2026 infatti, dunque negli ultimi tre anni, Mallamo è passato dal Bari all'Atalanta U23, poi dalla squadra bergamasca al Sudtirol per poi passare in questo mercato proprio al Brescia. Mallamo è nato a Vizzolo Predabissi (Milano) il 22 marzo 1999. Il calciatore, centrocampista capace di ricoprire più ruoli nella zona mediana, è cresciuto nei settori giovanili di Monza e Atalanta.

Nel corso del tempo, anche grazie alle sue prestazioni, si è guadagnato diverse chiamate delle Nazionali giovanili italiane dall’Under 16 all’Under 20. Per lui sono 45 le presenze complessive e un gol in Azzurro. Con i club invece ha esordito in Serie C con la maglia del Novara e ha maturato esperienza tra Serie B e Serie C vestendo le maglie di Juve Stabia, Pordenone, Bari, Atalanta U23 e Südtirol. In carriera per lui ben 201 presenze complessive con 9 gol e 9 assist realizzati.

Il video della sua compagna nel frattempo ha raccolto diverse opinioni sull'argomento. "Grandi problemi della vita. Pensa se fossi dovuta andare a lavorare in fabbrica. Un dramma – scrive qualcuno mentre altri si accodano -. Guarda, piuttosto che stare dentro un ufficio tutto il giorno…". Altre persone invece condividono il suo pensiero: "Mio ​​papà è nel mondo del calcio da quando sono nata e agli occhi di tutti chi fa questo tipo di lavoro ha la vita facile, i soldi, vede tanti posti ma la realtà è che nessuno sa quanto sia difficile cambiare casa ogni anno, cambiare regione ogni anno, cambiare amicizie ogni anno". Insomma, i commenti si dividono su questi due fronti.