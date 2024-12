video suggerito

La compagna di Jorginho piomba in casa della presunta amante in piena notte: "Ero terrorizzata" Il triangolo amoroso di Jorginho infiamma i tabloid: la fidanzata si è presentata dalla presunta amante in piena notte per chiedere spiegazioni sulla loro relazione.

A cura di Ada Cotugno

Uno scandalo ha sconvolto la vita di Jorginho fuori dal campo a pochi mesi dal matrimonio con la sua fidanzata, Catherine Harding. In piena notte la donna si è presentata alla porta di Vanessa Sandora, presunta amante del suo futuro marito: una richiesta di chiarimento arrivata nel modo più brusco possibile e che in Inghilterra ha già conquistato tutte le prime pagine dei tabloid.

Il Sun ha ripercorso l'assurda vicenda che si è svolta nel cuore di Londra e che ha coinvolto le due donne che, a quanto pare, sono entrambe innamorate del centrocampista azzurro. È stata la Sandora a raccontare tutto in un'intervista che spiega tutti i contorni di questo scandalo. Non è la prima volta che il giocatore si trova coinvolto in triangoli amorosi.

La futura moglie di Jorginho si presenta a casa dell'amante

Erano le 23:30 circa quando il campanello di Vanessa ha suonato. Alla porta c'era una donna che non conosceva, piuttosto arrabbiata: era proprio Catherine Harding, ex dell'attore Jude Law e compagna del centrocampista che presto convolerà a nozze con lui. La donna ha scoperto della tresca grazie ad alcuni messaggi mandati da Jorginho alla presunta amante che però sarebbe uscita dalla sua vita diversi anni fa. Secondo il racconto della Sandora i due si sarebbero conosciuti nel 2021 e si sarebbero incontrati soltanto tre volte, interrompendo subito la loro frequentazione.

Il giocatore però avrebbe continuato a mandarle messaggi pur non ricevendo risposta ed è proprio in questa circostanza che l'attuale compagna ha scoperto tutto. Per questo si è presentata alla porta della sua rivale in amore in piena notte: "Ero terrorizzata all'idea di chi bussasse alla mia porta senza preavviso a quell'ora della notte. Ha detto attraverso l'interfono: ‘Sono la fidanzata di Jorginho, puoi farmi entrare?'. Quando non ho risposto alle sue chiamate, ha attraversato Londra per bussare alla mia porta alle 23.30″.

L'incontro tra le due donne

Prima di presentarsi alla porta dell'amante la Harding aveva provato a telefonarle, rimediando il numero di telefono e anche l'indirizzo da un ex fidanzato della Sandora che ha svelato tutto. La donna ha poi raccontato come è andato l'incontro con la compagna di Jorginho: "L'ho fatta entrare e abbiamo fatto una chiacchierata sincera, da donna a donna. Ho pensato che meritasse i fatti, quindi glieli ho dati. Non sono una sgualdrina. Le ho detto che non sono interessata al suo uomo. Ma da allora mi ha scritto messaggi e non mi ha lasciato andare. Deve voltare pagina e lasciarmi fuori dalla sua vita".

Non è la prima volta che il calciatore si trova in mezzo a queste situazioni e con lui anche la sua compagna. Qualche tempo fa la showgirl Paola Saulino aveva pubblicato le minacce di ricevute proprio da Catherine Harding dopo aver scoperto di un rapporto tra i due