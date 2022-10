La showgirl Paola Saulino pubblica le minacce ricevute dalla fidanzata di Jorginho: “Put**na” La modella e influencer Paola Saulino ha pubblicato un rabbioso messaggio privato mandatole dalla compagna di Jorginho: “Se metterai di nuovo le tue sudicie mani su di lui, ti verrò a prendere”.

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì scorso il Chelsea ha vinto 2-0 a San Siro contro il Milan, mettendo una grossa ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In campo per l'intera partita c'era anche Jorginho, che anche col nuovo tecnico Potter è un imprescindibile della squadra londinese. Tuttavia la settimana non era cominciata in maniera del tutto tranquilla per il regista della Nazionale azzurra.

Jorginho festeggia a San Siro con Reece James

La sua compagna Catherine Harding, da cui il giocatore nel 2020 ha avuto il suo terzo figlio dopo i primi due che erano frutto della precedente relazione durata 8 anni, ha infatti inviato un messaggio privato dai toni furiosi alla showgirl e influencer Paola Saulino, chiamata "puttana" e minacciata affinché "non mettesse più le sue mani sudicie" su Jorginho, altrimenti "non si sarebbe dovuta preoccupare degli avvocati, ma sarebbe andata a prenderla lei stessa".

Il messaggio è stato pubblicato dalla stessa Saulino in una storia su Instagram, con un commento che fa intuire cosa abbia scatenato una reazione così accecata d'ira da parte della compagna di Jorginho: "Le corna fanno male alla salute".

Intervenuta poi a ‘La Zanzara' su Radio 24, l'influencer napoletana – nota per le sue performance bollenti – ha affermato di aver avuto una relazione col calciatore mentre lui era fidanzato con la Harding (ex dell'attore Jude Law, da cui aveva avuto già una figlia): "Lei mi ha scritto dei messaggi, me ne ha scritto diversi, evidentemente mi stalkerizza. Io sono stata con Jorginho e questa donna ha deciso di minacciarmi di fatto, perché ha detto ‘ti vengo a prendere' e che devo stare attenta, e mi ha chiamato puttana. Se è così, allora posso chiamarla cornuta, perché io puttana non lo sono, lei – dati alla mano – cornuta è".

La vicenda arriva dopo che la scorsa estate era stata diffusa una storia circa una relazione bollente tra la Saulino e un giocatore del Chelsea, di cui allora non era stato fatto il nome. Era stato il tabloid Daily Star a pubblicare un'intervista all'influencer, attiva anche su OnlyFans, in cui lei raccontava tutti i dettagli della liaison, sfogandosi per come il calciatore poi l'aveva scaricata improvvisamente.

La 32enne showgirl napoletana Paola Saulino

Nella chiacchierata col tabloid d'Oltremanica, la Saulino diceva di aver voluto condividere la sua storia per mettere in guardia le altre donne di stare lontane dai calciatori "che imbrogliano e mentono". "Ci siamo incontrati a una festa in una villa – aveva detto lo scorso 20 luglio – È arrivato e si è presentato subito a me. Sinceramente non mi ha tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e abbiamo passato dei momenti fantastici insieme, mi è piaciuto molto. Ho amato il suo odore e il suo modo di fare e ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto".

“Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare sesso in macchina, poi sono arrivati ​​degli amici e ci siamo fermati – aveva continuato la Saulino nell'intervista – Siamo andati a una festa in discoteca e si è ubriacato. Durante la cena ha voluto lasciarmi il suo numero e lo ha fatto". Paola aveva poi detto che il giocatore l'aveva incontrata il giorno successivo prima di accettare di vederla a Londra in un secondo momento. La 32enne aveva affermato che dopo essere tornato a Londra il calciatore del Chelsea aveva iniziato a mandarle messaggi quotidiani: "Mi chiedeva dei nudi tutti i giorni. Diceva ‘un altro per favore' e ‘l'ultimo', a me è piaciuto molto fare quel gioco. A volte smettevo di inviare messaggi e inviare foto e poi a tarda notte mandavo un'ultima foto bollente in modo che potesse vederla una volta sveglio".

Jorginho con la compagna Catherine Harding, ex di Jude Law

Un mese dopo la modella era volata a Londra e i due avevano continuato i loro incontri clandestini al Mayfair Hotel e in vari altri posti. "Spendo più di lui nei ristoranti – aveva affermato con orgoglio la Saulino – Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente e non cerco qualcuno che mi paghi i conti. Cerco qualcuno da amare e da cui essere amata". Poi la storia era finita in maniera amara, dopo che il calciatore l'aveva ignorata in un ristorante in pubblico. Paola ha detto al tabloid che l'agente del giocatore dei Blues l'ha avvicinata in "maniera aggressiva" prima che interrompesse bruscamente tutti i contatti.

Paola Saulino è una grande tifosa del Napoli

"Ho pianto tutta la notte. Ci penso sempre e piango ancora, mi sono sentita umiliata. Mi piaceva davvero. Il modo in cui mi ha cancellato al telefono. Mi ha fatto innamorare di lui e mi ha trattato così male. Non so se ero più triste o arrabbiata. Ho iniziato a vederlo per la prima volta per come è, un cattivo ragazzo, un bugiardo, irrispettoso e pronto a usare le persone. Mi ha usato e ha tradito la sua ragazza. Che tipo di uomo è questo?", ha concluso la Saulino la sua intervista della scorsa estate.