Tragedia in Copa Libertadores: due tifosi morti, invasione e partita Colo Colo-Fortaleza annullata Notte tragica in Copa Libertadores: due tifosi del Colo Colo sono morti prima del match col Fortaleza, schiacciati nella calca che ha provocato il crollo delle recinzioni e l'intervento della polizia. Quando la notizia si è diffusa all'interno dello stadio, gli ultras di casa hanno invaso il campo, costringendo l'arbitro a sospendere la partita, poi definitivamente annullata.

A cura di Paolo Fiorenza

Notte di sangue, morti e incidenti in Copa Libertadores, dove la partita tra Colo Colo e Fortaleza è finita in tragedia. Il match, in programma a Santiago in Cile e che era valido per il Gruppo E della seconda fase, è stato prima sospeso e poi annullato definitivamente dopo che il pubblico di casa ha invaso il terreno di gioco, provocando la fuga precipitosa dei calciatori della squadra brasiliana. A quanto pare gli incidenti all'interno dello stadio, con scontri tra tifosi e polizia, sono iniziati quando gli ultras del Colo Colo sono venuti a sapere della morte di due tifosi cileni prima del match.

Due tifosi cileni morti prima di Colo Colo-Fortaleza di Copa Libertadores

Tutto ha avuto inizio prima della partita, con incidenti che hanno coinvolto i tifosi di casa mentre a decine cercavano di entrare senza biglietto nell'Estadio Monumental David Arellano di Santiago, ‘attaccando' due gate di ingresso. Ne è scaturita una calca che ha fatto crollare le recinzioni di sicurezza. Nel mezzo del caos, gli agenti dei Carabineros dell'unità di controllo dell'ordine pubblico sono intervenuti. Nell'evolversi convulso degli eventi, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 13 anni sono rimasti schiacciati. Entrambi i giovani sono morti, uno sul posto e l'altro dopo essere stato trasferito in un centro medico nei pressi dello stadio. Altri tifosi sono rimasti feriti e altri ancora arrestati.

Gli ultras invadono il campo quando apprendono la notizia: match sospeso e poi annullato

Nonostante gli incidenti, la partita è poi iniziata regolarmente, ma quando sugli spalti si è diffusa la notizia della morte dei due tifosi di casa, la situazione è deflagrata. Mancava poco più di un quarto d'ora al termine, il punteggio era sullo 0-0: gli ultras del Colo Colo hanno invaso il campo entrando da dietro una delle due porte. A seguito delle scene di violenza susseguenti, nonché delle preoccupazioni degli stessi giocatori, l'arbitro Tejera ha deciso di interrompere la partita e la CONMEBOL ha successivamente confermato l'annullamento definitivo. La squadra cilena a questo punto rischia sanzioni.

La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze degli eventi che hanno portato ai due decessi. Il procuratore Francisco Mores ha dichiarato che sono in corso le analisi delle telecamere di sicurezza e le testimonianze degli agenti di polizia presenti. Ha inoltre confermato che non è escluso il coinvolgimento di un veicolo della polizia nell'incidente che ha portato alla morte delle vittime: "Stiamo lavorando con tutte le risorse tecniche e i documenti disponibili per determinare le responsabilità. Nessuna ipotesi è stata esclusa, comprese carenze nelle misure di sicurezza e un possibile intervento eccessivo della polizia".

La sorella di una delle vittime accusa la polizia: "Distrutta una famiglia"

La sorella di una delle vittime ha raccontato quanto accaduto, attribuendo la responsabilità alle azioni della polizia: "Andremo fino in fondo. Presenterò una denuncia e ho bisogno di assistenza legale. Questa è una famiglia completamente distrutta, e includo me stessa. Mia madre è devastata e non so come faremo ad andare avanti così. Vi chiedo di aiutarmi".

Da parte sua, la CONMEBOL ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime "profondo rammarico" per la morte di due tifosi avvenuta nei pressi dello Stadio Monumental prima dell'inizio della partita tra Colo Colo e Fortaleza: "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Siamo con loro in questo momento difficile". Il Fortaleza ha rassicurato le famiglie di coloro che hanno assistito alla partita e ha riferito che "tutti gli atleti, i dirigenti, i membri del comitato e lo staff sono sani e salvi dopo l'invasione".