La calciatrice dell’Argentina con i tatuaggi di Ronaldo e Maradona sulla gamba è un caso nazionale Caso ai Mondiali femminili di calcio per la giocatrice argentina che oltre a Maradona si è tatuata Cristiano Ronaldo.

I Mondiali di calcio femminile si sono rivelati finora un incubo per Yamila Tamara Rodríguez, attaccante del Palmeiras e della nazionale argentina. La calciatrice che con le sue compagne ha incassato una sconfitta pesante nella partita d'esordio contro l'Italia, ha dovuto fare i conti anche con feroci critiche non legate ai risultati dell'Albiceleste.

Tutto è nato quando Rodriguez ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale della FIFA. In quell'occasione la calciatrice ha mostrato i suoi tatuaggi, tra i quali oltre ad un'immagine Maradona spunta anche una di Cristiano Ronaldo. Come mai, una calciatrice argentina ha optato per CR7, ovvero il principale antagonista di Leo Messi.

Queste le sue parole per spiegare i motivi di questa scelta particolare: "Perché Cristiano e non Messi? Come sempre la domanda di tutti. Lo apprezzo molto come persona e come giocatore, perché è più fonte d'ispirazione, eccelle ogni giorno di più. Lui è il mio idolo e basta. Sulla gamba sinistra ho solo i due migliori al mondo".

A quel punto si è scatenato di tutto in Argentina, con i tifosi che hanno attaccato Yamila sui social e non solo per aver preferito Cristiano Ronaldo all'idolo Leo Messi. In tanti hanno considerato la giocatrice come una "nemica" della Pulce, e le hanno riservato addosso tutto la propria disapprovazione anche con parole pesantissime.

Nell'occhio del ciclone, Yamila ha deciso di sfogarsi sui social con una lettera in cui ha chiesto rispetto a tutti gli haters argentini: "Per favore basta. Non mi sto divertendo. A che punto ho detto che sono anti Messi? Smettetela di dire cose che non ho detto perché sto davvero passando un momento difficile (nel bel mezzo di un Mondiale, in rappresentanza del Paese)" .

Dopo lo spezzone di partita disputata contro l'Italia, Rodriguez si è mostrata molto colpita da quanto accaduto e ha giustificato le sue scelte: " Non mi diverto, dite delle atrocità senza pietà. Non puoi avere un idolo o un giocatore che ti piace? Per favore. Non ho mai detto di essere anti Messi e non lo sarei mai stato. Messi è il nostro grande capitano in Nazionale, ma il fatto che io dica che la mia ispirazione e il mio idolo è CR7 non significa che odio Messi”.

In chiusura Yamila Rodriguez ha ribadito la libertà delle sue scelte: "A tutti possono piacere cose diverse e dovrebbe essere valido. Qual è il problema? Non siamo tutti obbligati ad amare solo i giocatori del nostro paese. Per favore, capite che questo è il calcio e ognuno ha le sue preferenze ed evidenziarne uno non significa seppellire l'altro Basta, sono stanco, fa male". Tutto con una foto di Messi e Ronaldo abbracciati.