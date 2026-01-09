La bordata di Gasperini in conferenza sul mercato della Roma: “Sapete tutto benissimo, ma non da me”

Gian Piero Gasperini ha presentato la partita che la Roma affronterà Sassuolo e nel corso della conferenza stampa ha lanciato una vera e propria bordata in merito al mercato dopo la precisa domanda sull'arrivo in giallorosso di Raspadori: "Qualcuno mi ha mai sentito parlare di mercato o di Raspadori? Siete bravissimi e informatissimi, non sapete le cose da me. Sapete tutto benissimo, ma di sicuro non sono io che alimento queste cose. Io parlo solo dei giocatori della Roma che vanno in campo".

Sempre sullo stesso tema Gasp non ha lesinato un'osservazione sul fatto che dopo la vittoria di Lecce non ha parlato alla tv e alla stampa: "Se parli come questa estate ti lamenti, se non ne parli vieni interpretato… Non serve che io parli, sapete tutto, avete le nostre fonti. Stasera guardo Sky e Di Marzio che sa tutto, come voi".

Sempre sul mercato e sulla presenza dei Friedkin, l'allenatore della Roma ha affermato: "La proprietà è qui ed è un grande segnale, come il fatto che rimanga qui un po' di settimane. Così possono prendersi cura della squadra direttamente. Il campo? Wesley ancora no, vediamo domani, influenza forte. Perdiamo Dovbyk per infortunio e Cristante squalificato, recuperiamo Hermoso e Mancini. C'è emergenza, come c'è da qualche partita".

Gasperini: "Io personalmente sono contento"

Gasperini parla degli obiettivi della Roma dopo il girone di andata: "Io personalmente sono contento, la Roma ha un nucleo forte e competitivo. C'è una difficoltà perché abbiamo tanti giocatori in scadenza e in prestito. Se riusciamo a fare qualcosa a gennaio possiamo migliorarci, se guardo al futuro è più complicato. La presenza della proprietà è un grandissimo segnale. Dal mercato di ora possiamo uscire con qualcosa di più, ma le partite le abbiamo adesso. In Coppa Italia perderemo Mancini e recupereremo Cristante, nessun altro. Questo è un momento importante con 9 partite in un mese, lo sapevamo. Ma è un'esperienza anche questa… "