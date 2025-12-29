La bordata di Costacurta alla difesa del Milan: “Allegri l’ha fatta crescere, ma su questo non ha messo mano?”

Alessandro Costacurta a Sky Calcio Club ha analizzato un aspetto tattico del gioco del Milan visibile soprattutto nel primo tempo contro il Verona e l’ex calciatore si è soffermato soprattutto sul lavoro fatto dalla difesa del Diavolo: “Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà”.

Il Milan ha battuto 3-0 il Verona nell'ultimo match del 2025 e prosegue il suo percorso positivo nelle zone altissime della classifica di Serie A. Alessandro Costacurta a Sky Calcio Club ha analizzato un aspetto tattico del gioco dei rossoneri visibile soprattutto nel primo tempo contro i gialloblù scaligeri e sul lavoro fatto dalla difesa del Diavolo si è espresso così: "Io seguo il calcio da 47 anni, ma ancora non capisco come mai nel primo tempo oggi i calciatori del Milan abbiano fatto 27 passaggi tra i 3 difensori in 5 minuti e 20. Ma perché si devono passare la palla 27 volte e non verticalizzano? Quella roba lì non l'ho capita. Allegri ha fatto crescere il Milan, ma su questo non ha messo mano? Questi passaggi laterali e la non verticalizzazione… Noi con Sheva e Pippo buttavamo la palla in avanti, andavamo sulla seconda palla".

Una frecciata, neanche troppo velata, da parte dell'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana nei confronti del modo in cui la squadra di Massimiliano Allegri prova a costruire le sue azioni e le difficoltà nel trovare subito gli attaccanti e la verticalità.

Alessandro Costacurta non ha lesinato critiche nei confronti del Milan nonostante la vittoria sul Verona. L'ex capitano rossonero ha preso in analisi il primo tempo contro la squadra di Paolo Zanetti: "Secondo me Nkunku è questo: è un buon giocatore. Non lo conosco bene caratterialmente, ma mi piace: è molto tecnico, buon giocatore. Non è una punta centrale. Nel primo tempo era impossibile per lui giocare, mentre nel secondo tempo si è sbloccato lui con tutta la squadra. Nei primi cinque minuti e venti secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali. Una volta, in spogliatoio, s'iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì. 27 passaggi in 5 minuti e 20. Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà nel capire perché i tre difensori si devono passare la palla 27 volte invece di verticalizzarla".

L'ex difensore del Diavolo ha proseguito così il suo intervento: "Credo che Allegri abbia fatto un grande lavoro sulla consapevolezza dei pericoli, che era fondamentale, ma su questa cosa qui, le verticalizzazioni, non ci ha messo mano. Con Fullgrug si sarà più diretti? Non è importante chi c'è. Noi con Sheva e Pippo si andava sulla seconda palla, non era importante che la prendessero i difensori…"