La BoboTv ai Mondiali in Qatar sulla Rai, Vieri prepara Cassano: “Ad Antonio daremo le gocce” Il format lanciato da Christian Vieri sul canale Twitch sbarca anche sulla Rai: “Faremo 22 pillole di 4/5 minuti, io e Nicola Ventola saremo a Milano, mentre Antonio Cassano sarà a Genova e Adani in Qatar”. C’è solo un problema…

Lele Adani sarà in Qatar a commentare i Mondiali 2022 per la Rai. Ma non sarà solo, avrà accanto a sé alcuni compagni d viaggio speciali che attraverso una serie di pillole quotidiane. Senza l'Italia di Roberto Mancini non sarà la stessa cosa ma il grande evento della Coppa conserva un fascino intatto e la curiosità di assistere alle prodezze dei fuoriclasse.

Due in particolare: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i campioni che hanno dominato la scena del calcio europeo per un decennio e che nel Paese Arabo daranno tutto per riprendersi la ribalta persa nel ‘vecchio continente' per alterne vicende. CR7 avrà tutti i riflettori puntati addosso dopo il periodaccio al Manchester United culminato con lo scontro con il tecnico (ten Hag) e l'esclusione dalla rosa.

La BoboTv parlerà anche di lui. Il format che l'ex attaccante Azzurro, Christian Vieri, ha confezionato su Twitch entra nel corredo accessorio di informazione legata all'esperienza iridata. Ad annunciare la novità è stato lo stesso ex calciatore che ha raccontato delle incursioni quotidiane nel novero del palinsesto televisivo su Rai1 e Rai Play (in diretta streaming e on demand): "Faremo 22 pillole di 4/5 minuti, io e Nicola Ventola saremo a Milano, mentre Antonio Cassano sarà a Genova e Adani in Qatar. Parleremo di calcio, parleremo dei campioni".

Sarà un modo diverso, alternativo di ragionare sui match, sugli episodi, sul rendimento delle selezioni e dei singoli giocatori, soprattutto di quelli più in vista. "Saremo con voi per vivere il torneo con la giusta leggerezza – ha aggiunto Vieri, regalando anche una battuta scherzosa -. L’unico problema sarà che dovremo tenere Antonio calmo… vorrà dire che gli daremo le gocce".

Nelle ultime settimane il nome di FantAntonio ha suscitato spesso clamore per le ‘cassanate' sparate in diretta, per i giudizi caustici espressi un linguaggio anche fin troppo schietto, verace, senza peli sulla lingua. Nessuno è stato risparmiato dalla critiche del barese che ne ha dette di tutti i colori.

Cristiano Ronaldo prese a tal punto male determinate critiche da mandargli un messaggio piccato. Leao è "un calciatore normale" è una delle più recenti affermazioni che hanno addirittura smosso il manager del Chelsea. Haaland segnerà pure gol a raffica ma "non sa giocare a calcio". Se Dybala fosse stato forte davvero la Juve non lo avrebbe mandato via; Allegri e quel "non c'entra niente col calcio" è stato bastonato chissà quante volte per il (non) gioco dei bianconeri (trovando in Adani una facile sponda).

Le sortite sul Napoli di Diego Maradona e degli "scappati di casa" ha sollevato un polverone di polemiche e risposte durissime (come quella di Ciro Ferrara) fino al "passo indietro" dello stesso Cassano. Ecco perché Vieri – sia pure in maniera molto ironica – ha regalato al pubblico quella frase scherzosa, lasciati lì a galleggiare a mo' di bonaria raccomandazione nei confronti del compagno di chiacchiere e riflessioni in TV.

Ce la farà FantAntonio a resistere alla tentazione? Ce la farà a tenere a freno la lingua? Ce la farà a non rovinare tutto in diretta sulla Tv di Stato? Niente tè caldo, tra un tempo e l'altro ma solo una camomilla distensiva e disintossicante.