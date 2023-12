La battuta di De Laurentiis fa infuriare la moglie di Zielinski: lo mette a tacere con una foto In un’intervista il massimo dirigente fa una riflessione sarcastica e alimenta dubbi sulla volontà effettiva del polacco di restare a Napoli. La consorte condivide una storia sui social eloquente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

La battuta del presidente del Napoli, De Laurentiis, su Zielinski ha provocato la reazione della moglie.

La storia condivisa sui social dalla moglie di Zielinski vale più di mille parole. In realtà gliene sono bastate pochissime ("giù le mani da Piotr!!!") per replicare a una frase pronunciata dal presidente, De Laurentiis, in un'intervista. La donna, Laura Slowiak, ha scelto alcuni frame emblematici di una partita della scorsa stagione per reclamare maggiore rispetto nei confronti del marito. E non è certo una come le altre.

È la sfida vinta dal Napoli a Torino contro la Juventus nel finale, grazie alla rete segnata da Raspadori che, di fatto, cucì lo scudetto sulla maglia dei partenopei. Quel gol fu pesantissimo, una sorta di segno del destino: la benevolenza della sorte si manifestò (anche) con quel fendente scagliato dall'ex Sassuolo e propiziato dal centrocampista polacco.

La celebrazione di quell'istante è rimasta iconica: da un lato l'urlo di gioia dell'attaccante, dall'altro Zielinski che si lascia andare e fa un gesto liberatorio che resta nella storia dello scudetto degli azzurri. Si piega sulle ginocchia fino a sedersi sul prato dello Stadium poi si stende sulla schiena allargando gambe e braccia. L'interpretazione fu molto semplice: come dire, finalmente è fatta.

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, c'è l'Inter che gli strizza l'occhio.

Da allora sono cambiate molte cose e il clima pesante di questi mesi, scandito dalle difficoltà incontrate dalla squadra passata da Garcia a Mazzarri (compreso il contesto societario), ha avuto effetti deleteri. Nel tritacarne di rendimento a singhiozzo, ridimensionamento tanto improvviso quanto incredibile, di quarto posto e qualificazione Champions League che sono di colpo diventati obiettivo massimo/minimo della stagione, c'è finita anche la vicenda del rinnovo del contratto del calciatore.

Vicenda che parte dall'estate scorsa quando Zielinski è passato nel giro di poche settimane da confermato che discute del prolungamento in azzurro a giocatore che può essere venduto agli arabi. Alla fine è rimasto al Napoli ma i nodi non sono stati tutti sciolti. Anzi, la matassa è andata via via ingarbugliandosi complici anche le voci di un interessamento dell'Inter e della Juve che, fiutato l'affare, sarebbero pronte a tendere una mano al polacco.

La singolare esultanza di Zielinski dopo il gol vittoria a Torino della scorsa stagione.

Una riflessione fatta dal massimo dirigente al Corriere dello Sport può, di fatto, determinare il punto di non ritorno nei rapporti col giocatore. A che punto è la trattativa con Zielinski? A domanda De Laurentiis risponde con una battuta sarcastica: "Ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie".

È quest'ultimo punto che ha scatenato la reazione della moglie del calciatore che in quell'immagine risalente al match di Torino celebrò il coronamento dei sacrifici fatti in questi anni per arrivare allo scudetto in maniera particolare. "Giù le mani da Piotr", ha scritto la signora che al tocco in punta di spada ha risposto col ritocco in sciabola.