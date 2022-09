Kvaratskhelia fa paura a van Bronckhorst e ai Rangers: “Dobbiamo fermare quello col nome difficile” Giovanni van Bronckhorst ha parlato alla vigilia di Rangers-Napoli e ha identificato il pericolo numero uno per la sua squadra in Khvicha Kvaratskhelia.

A cura di Vito Lamorte

Rangers-Napoli è stata rinviata di 24 ore ma all'Ibrox Park di Glasgow sarà partita vera. Giovanni van Bronckhorst ritrova gli azzurri da avversario in Champions League dopo cinque anni ed è cosciente della forza della squadra di Luciano Spalletti. La prova di forza contro il Liverpool ha avuto una risonanza enorme in tutta Europa e adesso i partenopei fanno paura alle loro avversarie.

La squadra azzurra ha mostrato di avere tanti punti di forza e la gara d'esordio ha esaltato tutti i calciatori offensivi ma Spalletti ha perso Osimhen per un po' e dovrà fare affidamento su due ragazzi come Simeone e Raspadori che non hanno una grande esperienza in Champions, nonostante il Cholito abbia timbrato già all'esordio.

Il tecnico olandese, però, sembra però avere già le idee chiare e ha identificato il pericolo numero uno per la sua difesa in Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano è un "nemico" dell'allenatore dei Rangers anche a livello linguistico: "Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, sono primi in campionato e sono partiti forte in Champions e che quindi ci aspetta un compito molto difficile. Spalletti è un grande allenatore, mi piace come fa giocare le sue squadre. L’ala sinistra dal nome difficile è molto forte.Sa usare entrambi i piedi, è velocissimo e sa creare molti pericoli. Dovremo fare in modo di non farlo entrare in partita".

Infine l'ex capitano della nazionale olandese ha parlato della sua squadra e del modo in cui i suoi ragazzi si esprimono quando giocano in casa e quando lo fanno fuori: "Giocare in casa o in trasferta per noi fa una notevole differenza. Se si allenano i Rangers o si è un giocatore dei Rangers due sconfitte di fila non sono accettabili, ma questo non deve cambiare la nostra filosofia di gioco".

Nella sfida d'esordio gli scozzesi hanno subito un pesante 4-0 contro l'Ajax e vogliono rifarsi per provare a centrare almeno il terzo posto nel gruppo e il pass per l'Europa League, competizione che li ha visti approdare in finale lo scorso anno.