Kurzawa bloccato dai tifosi, lo aggrediscono in auto: “Basta, vattene dal Psg” La rabbia dei tifosi francesi, delusi dall’eliminazione in Champions, si sfoga contro Kurzawa. Il difensore, che in stagione ha giocato appena 9 minuti e mai in Coppa, è stato preso di mira. A penalizzarlo una sfortunata coincidenza.

Inseguito e bloccato mentre era in auto. Layvin Kurzawa aveva appena lasciato il centro d'allenamento del Paris Saint-Germain quando è stato riconosciuto, braccato, contestato e quasi aggredito dai tifosi francesi, ancora inviperiti per la piega che ha preso la stagione. Ovvero, l'anonimato e l'oblio in seguito all'eliminazione dalla Champions League per la sconfitta subita in rimonta contro il Real Madrid. Un ko cocente che ha fatto saltare i nervi a un ambiente che, dopo gli investimenti milionari (in particolare per l'arrivo di Lionel Messi) e in virtù di un tridente stellare (l'argentino con Mbappé e Neymar, oltre a Di Maria), aveva accarezzato il sogno di arrivare almeno in finale di Coppa e questa volta vincerla.

Invece, è andata malissimo: il presidente, Al-Khelaifi, s'è lasciato trascinare dalla delusione e dall'ira nel dopo gara incandescente al Bernabeu; la parte più calda degli ultras ha annunciato e messo in atto una protesta molto dura e rumorosa allo stadio. Solo un servizio di sicurezza serrato è riuscito a tenerli "fisicamente" alla larga dal Camp des Loges, il quartier generale dove la squadra si raduna e prepara i match. I più ardimentosi e furiosi sono riusciti a scrivere messaggi minatori con vernice spray ma ogni contatto con i calciatori è stato evitato.

Kurzawa è stato davvero sfortunato e ha finito col pagare colpe che non sono sue. Basta dare un'occhiata alla scheda delle presenze per avere un'idea della sua estraneità al progetto e alla rosa stessa: in campo è andato appena 9 minuti durante la gara del Trophée des Champions (una sorta di supercoppa italiana) contro il Lille. E null'altro. Nonostante sia sotto contratto fino al 2024, il difensore originario della Guadalupe non ha mai giocato finora eccezion fatta per quella comparsa contro il Losc.

Com'è possibile che siano riusciti a fermarlo? Un video pubblicato sui social network ha mostrato cosa è successo. Il giocatore, uscito in ritardo rispetto ai compagni di squadra per svolgere terapie, ha incrociato un gruppo di tifosi che s'era recato nel vicino stadio Georges-Lefèvre per assistere al match di Youth League. Appena è stato individuato è scattata la contestazione. Il terzino del Psg è stato "agganciato" a un semaforo al termine del lungo rettilineo che passa davanti al centro di allenamento. "Vattene, vattene dal club", gli hanno urlato mentre circondavano la vettura. Dalle immagini si nota come uno dei più esagitati apra addirittura la portiera della macchina e inizi a discutere con lui. Dopo qualche minuto di tensione, Kurzawa è riuscito ad allontanarsi senza conseguenze ma con tanta rabbia e un po' si apprensione.