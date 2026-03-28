Delirio alla Coppi e Bartali, due tifosi aggrediscono un’ammiraglia della Visma in piena corsa

Folle scena durante la 4a tappa della Settimana Coppi e Bartali quando due tifosi hanno assalito un’auto della Visma in piena gara. Il primo è salito sul tetto cercando di staccare una bici, il secondo ha iniziato a tirare pugni al finestrino del guidatore.

Una scena oltre l'immaginazione si è consumata in piena corsa nel pomeriggio di sabato 28 marzo nella quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali, quando a 6 chilometri dall'arrivo un paio di tifosi hanno letteralmente assalito una delle ammiraglie della Visma | Lease a Bike: un ragazzo è salito sul cofano e poi sul tetto dell'auto provando a disarcionare una delle biciclette agganciate mentre un altro ha iniziato a prendere a pugni il finestrino sul lato del guidatore. Attimi di paura e panico, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze, con gli uomini del Team che hanno poi subito allertato le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto e verificando le varie testimonianze.

In un primo momento si è diffusa la notizia, anche a seguito del comunicato Visma, che si trattasse di due persone ubriache, ma alcune persone presenti hanno affermato che la reazione, del tutto sconsiderata, è avvenuta dopo che dall'ammiraglia della Visma erano state lanciate alcune borracce che avrebbero colpito delle auto in sosta.

Un ragazzo che sale sul cofano e poi sul tetto dell'autovettura per provare a rubare una bicicletta agganciata al portapacchi; un altro che intanto tira pugni al finestrino chiuso sul lato guidatore. Una scena assurda, ripresa dalla videocamera installata su un'altra ammiraglia che stava seguendo il gruppetto di auto a soli 6 chilometri dal traguardo di Valdobbiadene, dove si concludeva la quarta frazione della Settimana Coppi e Bartali.

La versione della Visma: "Aggrediti da due tifosiubriachi"

Il tutto denunciato poi dalla stessa Visma che ha allertato le forze dell'ordine, al lavoro per l'identificazione dei due aggressori, sostenendo come l'agguato sia avvenuto senza alcun apparente motivo: "Durante la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, si è verificato un incidente che ha coinvolto due tifosi ubriachi. Prendiamo questo incidente molto sul serio, poiché ha messo a rischio la sicurezza dei nostri colleghi. Il nostro personale sul posto si è recato immediatamente dalla polizia e ha anche segnalato l'accaduto all'organizzazione della gara" ha poi dichiarato il team manager della Visma, Richard Plugge. "Alla fine, non è stata rubata alcuna attrezzatura e non sono stati causati danni. I colleghi in macchina stanno bene, ma comprensibilmente sono scossi".

La seconda versione: la "vendetta" per le borracce lanciate

Dalla versione ufficiale della Visma si è passati ben presto ad un'altra, diametralmente opposta ma che comunque non giustifica per nulla la reazione scomposta, violenta ed aggressiva dei due tifosi. Attraverso la ricostruzione degli eventi, alcune testimonianze di persone che erano a bordo strada in attesa del passaggio dei corridori, avrebbero raccontato una storia differente: i due ragazzi avrebbero reagito così dopo che dall'ammiraglia della Visma erano state lanciate diverse borracce, colpendo lo specchietto della loro macchina.