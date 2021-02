La morte del giovane Willy Braciano Ta Bi,scomparso oggi dopo aver lottato a lungo con un tumore al fegato, ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la prematura scomparsa del calciatore appena 21enne. Lo ha ricordato l‘Atalanta, squadra nelle cui giovanili è cresciuto, e molti suoi ex compagni di squadra che con lui hanno giocato e vinto nella Primavera della società orobica. Tra questi anche gli attuali calciatori del Manchester United e della Juventus Dejan Kulusevski che insieme all'ivoriano con la maglia della Dea nel 2019 hanno conquistato lo scudetto Primavera.

"Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta sono profondamente addolorati per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi – si legge infatti nel messaggio di cordoglio del club bergamasco diffuso dopo la scomparsa del giovane ivoriano, ex centrocampista della Primavera –. Un destino crudele ha interrotto troppo presto un sogno che era cominciato proprio con la maglia nerazzurra nel gennaio del 2019. Gli erano bastati pochi mesi per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Primavera e contribuire a riportare lo scudetto a Bergamo, ma soprattutto per lasciare un grande ricordo di sé. Ciao Willy".

Gli ex compagni di squadra Amad Diallo e Dejan Kulusevski hanno invece voluto ricordare Willy Bracciano Ta Bi affidando a Instagram il proprio cordoglio: "Riposa in pace amico" e "Riposa in pace fratello" infatti la didascalia a corredo di una foto che ritrae il 21enne ivoriano scelta dai due per omaggiare la memoria dell'amico ed ex compagno di squadra dopo aver ricevuto la triste notizia della sua prematura morte.