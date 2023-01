“Koulibaly il peggior difensore mai visto”: spopola un suo video al Chelsea, è irriconoscibile Il Chelsea sta colando a picco. Fuori anche in FA Cup, i Blues sono lontanissimi dalla zona Champions. Sono tutti in discussione, soprattutto Koulibaly, autore di una partita pessima contro il Manchester City, che è nel mirino dei tifosi.

A cura di Alessio Morra

Il Chelsea era partito con grandi ambizioni, ma sta sprofondando. I Blues sono lontanissimi dall'Arsenal capolista, ma sono anche distanti dal quarto posto, che dista 10 punti. Il cambio di allenatore non ha dato i risultati sperati. Potter senz'altro non è stato nemmeno fortunato. Perché il Chelsea sta patendo anche una serie di infortuni e dei sorteggi pessimi, perché i londinesi hanno pescato il Manchester City sia in Carabao Cup che in FA Cup e per la prima volta dal 1998 è fuori al primo turno in Coppa d'Inghilterra. E addirittura era dal 1989 che il Chelsea non era fuori così presto nelle coppe locali. Un tracollo vero e inaspettato, considerando anche i tanti milioni spesi sul mercato. Gli acquisti non sono stati azzeccati e anche Koulibaly sta naufragando.

Naturalmente sul banco degli imputati c'è anche il tecnico Potter, che non ha dato la scossa e che forse ha sbagliato con il suo staff qualcosa nella preparazione. Ma si discute tanto anche del mercato dei londinesi che hanno investito tra luglio e gennaio oltre 200 milioni di euro solo per rinforzare la difesa: 80 milioni per Fofana, 63 per Cucurella, 38 per Koulibaly e 38 per il francese Badiashile, prelevato pochi giorni fa.

Koulibaly non ha avuto un avvio semplice in Premier League, inizialmente con Potter aveva pure perso il posto in squadra. Ma poi con il ritorno della difesa a quattro è tornato titolare, al fianco di Thiago Silva. Potenzialmente formano una grande coppia. Contro il City in campionato si era ben comportato, aveva neutralizzato Haaland, ma il Manchester aveva vinto lo stesso (1-0, gol di Mahrez).

In FA Cup, pochi giorni dopo, Koulibaly invece ha disputato una partita pessima, probabilmente una delle peggiori della sua carriera. Potter si è presentato in campo con una squadra molto rinnovata e in difesa ha schierato il giovane Bashir Humphreys, classe 2003, al fianco di Koulibaly, con sulle fasce Trevor Chalobah e Lewis Hall, nato nel 2004.

Koulibaly ha avuto sulle sue spalle il peso di tutta la difesa, che ha subito un tracollo. Il City si è imposto per 4 – 0 e l'ex difensore del Napoli è stato il peggiore in campo. Una serie di errori quasi imbarazzanti per KK che è sembrato un giocatore totalmente diverso da quello che siamo stati abituati a vedere, anche con la nazionale del Senegal.

Koulibaly è stato assai impreciso. Lui che dell'impostazione ha fatto un vanto ha commesso una serie di errori in serie. Aveva la responsabilità della retroguardia, forse l'ha sentita troppo e nel bailamme è venuto meno. Impostazioni sbagliati, passaggi imprecisi. Una sfilza di pallone regalati al Manchester City. Infine un fallo netto e sciocco, che ha regalato il rigore alla squadra di Guardiola, con Alvarez che ha trasformato e ha siglato il gol del definitivo 4-0.

I tifosi del Chelsea, già inviperiti per i risultati, sono delusi da KK che ricordavano molto diverso. C'è chi ha perso la pazienza e ha pubblicato online un video con tutti gli errori commessi dal calciatore senegalese durante l'ultima sfida di FA Cup. Un video virale che ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni, e i commenti che ne seguono sono infiniti: "Koulibaly è il peggior difensore centrale che abbia mai visto". Tanti utenti, tanti tifosi commentano a raffica e non si capacitano. Questo non è il Koulibaly del Napoli.