Kolo Muani torna alla Juventus, c’è l’accordo con il PSG: cosa manca per chiudere la trattativa

Il PSG e la Juventus stanno limando i dettagli per il ritorno in Italia di Kolo Muani: trasferimento in prestito con obbligo di riscatto, l’investimento dei bianconeri sarà di circa 60 milioni.

Il calciomercato della Juventus si chiuderà con il colpo Kolo Muani. Il francese, lasciato a casa da Didier Deschamps che non lo ha convocato in nazionale, tornerà in Italia dove ha trascorso in prestito gli ultimi sei mesi: i bianconeri hanno finalmente trovato la quadra con il PSG per portare a casa l'attaccante e completare il loro pacchetto offensivo che ha già accolto il grande colpo David.

Secondo quanto riportato da SkySport la conclusione dell'affare sarebbe ormai a un passo, con i parigini che hanno accettato l'ultima offerta arrivata dalla Vecchia Signora. Manca soltanto l'ultimo passo per concludere una trattativa dal valore di 60 milioni di euro, un investimento importante per regalare a Tudor l'ultimo tassello del suo puzzle.

L'accordo tra Juve e PSG per Kolo Muani

Dopo lunghe settimane di trattative i due club sono arrivati finalmente a un punto d'incontro. Il PSG ha deciso di non puntare più sull'attaccante, fortemente voluto invece della Juve: nelle idee di Tudor c'è la volontà di affiancarlo a David per avere un attacco completo e forte che presto potrebbe perdere l'esubero Dusan Vlahovic. Kolo Muani è destinato a tornare a Torino, dove ha giocato negli ultimi sei mesi in prestito.

Anche stavolta si tratta di un nuovo prestito, ma con obbligo di riscatto per rendere il suo trasferimento a titolo definitivo. La Juve ha proposto un prestito oneroso dal valore di 5 milioni di euro, più 55 milioni con per il riscatto obbligatorio. Accontentate le richieste del PSG che però non ha ancora dato il via libera alla cessione, perché manca l'accordo sulla struttura dei bonus e sulle condizioni per attivare l'obbligo di riscatto. Dettagli da limare ma che infondono positività nell'ambiente bianconero: Kolo Muani è ormai a un passo dal ritorno e manca pochissimo per chiudere l'affare.