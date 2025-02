Kolo Muani svela cosa faceva Donnarumma negli spogliatoi del PSG: gli cantava sempre una canzone

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'impatto di Kolo Muani sulla Juventus è stato straordinario, ma a spingerlo in Italia c'è stato lo zampino di una grande colonna della Nazionale. L'attaccante francese ha condiviso lo spogliatoio con Gigio Donnarumma nel periodo trascorso al PSG e tra di loro si era instaurato un ottimo rapporto, fatto di scherzi e simpatiche provocazioni. Ed è stato il portiere il primo a dargli le giuste rassicurazioni in merito al calcio italiano, consigli preziosi che alla fine lo hanno aiutato ad ambientarsi in fretta in bianconero fino a diventare uno dei preferiti di Thiago Motta in questa seconda metà della stagione.

In una lunga intervista a SkySport il giocatore ha raccontato come sono andate queste prime tre settimane in Serie A, momenti in cui ha raccolto grandi soddisfazioni con 5 gol in 3 partite. Il francese sta collezionando numeri importanti con la Vecchia Signora ma all'inizio era titubante all'idea di lasciare Parigi: soltanto l'intervento di Donnarumma lo ha aiutato a prendere questa decisione che si sta rivelando più che giusta.

Il retroscena fra Kolo Muani e Donnarumma

Sull'ambientamento nel calcio italiano c'è davvero poco da dire. Nelle prime tre partite giocate in Serie A Kolo Muani ha segnato 5 gol, con due doppiette consecutive contro Empoli e Como che lo hanno fatto balzare in cima alle gerarchie di Thiago Motta. Il suo talento è quasi esplosivo e nella Juventus ci sta alla perfezione, ma per accettare la corte dei bianconeri ha dovuto ricevere qualche rassicurazione da Donnarumma: è stato il primo a spronarlo parlandogli dell'Italia, aiutandolo anche in un modo poco convenzionale.

L'attaccante ha raccontato quello che il portiere faceva ogni volta negli spogliatoi: "Da quando è uscita la notizia che avrei firmato con la Juventus, Gigio (Donnarumma, ndr) ha iniziato a scherzare, a provocarmi. Sì, è vero: mi cantava l’inno della Juve. Ma soprattutto mi ha assicurato che, conoscendo bene l’Italia, mi ci sarei trovato bene. Ho ascoltato i suoi consigli, mi sono sentito subito a mio agio e ho preso la decisione di venire alla Juventus". Alla fine lo scherzo ha fatto benissimo a Kolo Muani che in tre settimane è già diventato l'idolo dei suoi nuovi tifosi.