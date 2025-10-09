Koeman lascia improvvisamente il ritiro dell’Olanda per raggiungere la moglie: cosa è successo

L'Olanda affronterà Malta e Finlandia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma ha dovuto preparare le partite senza Ronald Koeman che ha saltato gli ultimi allenamenti per tornare di fretta a casa. Il commissario tecnico è riuscito a salire sul volo assieme alla nazionale soltanto all'ultimo secondo, quando tutte le sue preoccupazioni personali sono svanite: secondo quanto confermato da lui stesso l'urgenza era relativa alle condizioni di salute della moglie Bartina che l'anno scorso aveva annunciato di avere il cancro per la seconda volta.

Perché Koeman ha lasciato l'allenamento dell'Olanda

Per fortuna a Malta l'allenatore sarà in panchina, anche se il pensiero andrà verso casa. Ha saltato le ultime sessioni di allenamento con l'Olanda per correre dalla moglie Bartina: la donna ha già avuto in passato il cancro al seno e un anno fa aveva annunciato la recidiva, per la quale si sta curando tutt'ora. Per questo Koeman è corso da lei urgentemente lasciando i suoi giocatori a un giorno dalla partenza per Malta, dove giocheranno la prima partita di questa sosta per le nazionali con la speranza di qualificarsi ai Mondiali.

Non salterà la partita, come gli aveva assicurato, ma si è dovuto prendere qualche ora di pausa per stare accanto alla donna. il CT non ha reso noto il motivo ma ha confermato che è andato via per le condizioni di salute della moglie: "Ho effettivamente lasciato il campo martedì. E il fatto che l'abbia fatto dovrebbe essere sufficiente. Non lo faccio senza motivo. Ha a che fare con mia moglie". La coppia è sposata dal 1985 e ha tre figli, Debbie, Tim e Ronald Koeman Jr., portiere del Telstar, squadra di Eredivisie. Bertina ha annunciato di avere di nuovo il cancro al seno un anno fa, ma lei e Koeman hanno mantenuto grande riservatezza sulla situazione così come hanno fatto questa volta.