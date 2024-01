Klopp per tre mesi ha tenuto segreto l’addio al Liverpool quasi a tutti: poi è scoppiato Jurgen Klopp aveva tenuto nascosta per tre mesi la sua decisione di lasciare il Liverpool. Improvvisamente il tecnico tedesco è poi scoppiato rivelando tutta la verità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jurgen Klopp non sarà più l'allenatore del Liverpool a partire dalla prossima stagione. Una decisione, quella dell'allenatore tedesco, che la dirigenza dei Reds ha accolto con gran sorpresa dopo aver rinnovato il contratto del tecnico ex Borussia Dortmund nel 2022 fino al 2026. Mancanza di motivazioni ed energia. Questo e nulla più alla base della decisione di Klopp di chiudere un ciclo di ben 9 anni conditi da tantissimi successi. Nemmeno il quinto posto della passata stagione in Premier ha fatto traballare la sua posizione tant'è la stima del club nei suoi confronti.

Proprio per questo quel posto in panchina sarebbe stato per diverso tempo sempre il suo. Ma come spiega The Athletic quest'oggi con un articolo dedicato proprio alla narrazione di quanto accaduto in questa vicenda, l'input di Klopp sarebbe stato improvviso con una telefonata giunta alla dirigenza dei Reds nel mese di novembre. Il presidente del Fenway Sports Group, Mike Gordon, ha appreso stupito quanto detto dall'allenatore tedesco il quale dopo un attento esame aveva capito che non aveva abbastanza forza per proseguire altri due anni. Per ben 3 mesi la notizia è rimasta nascosta nell'ambiente Reds ma poi Klopp è scoppiato rivelando lui tutta la verità.

Non c'era bisogno di fare un annuncio immediato dato che Klopp sarebbe comunque rimasto al Liverpool fino a fine stagione. Ecco perché la dirigenza Reds ha tenuto nascosta la decisione del tecnico forse anche con la speranza che con il passare dei mesi potesse tornare sui suoi passi. Ma invece non è stato così. Però Klopp evidentemente sentiva il bisogno di uscire allo scoperto temendo che staff e giocatori potessero ricevere la notizia anticipatamente attraverso rumors trapelati attorno all'ambiente Liverpool. L'intervista di venerdì è solo la parte finale della vicenda.

Di fatto Klopp ha preso improvvisamente la situazione in mano. Si è ritagliato un lasso di tempo organizzando due riunioni: una con lo staff e un'altra con i giocatori. Nella prima non sarebbero mancate lacrime di collaboratori e personale del suo team che lascerà l'incarico insieme a lui. Nella seconda invece il gruppo ha reagito da squadra, in maniera compatta, anche se la notizia è stata accolta come uno shock. Klopp avrebbe attribuito a loro – sarcasticamente – le colpe di questa sua decisione poiché la squadra era cresciuta più del dovuto raggiungendo già un livello altissimo. Una volta annunciato ha poi diretto l'allenamento con i giocatori tranquillamente per preparare il prossimo impegno ufficiale dei Reds.

Klopp insieme ad alcuni dei suoi giocatori del Liverpool.

Il Liverpool ha operato al meglio sul mercato cercando di ritrovarsi dopo la quinta posizione della passata stagione. A Klopp è stato affidato un gruppo giovane con qualche big in rosa che aveva il compito di riscattarsi. Il progetto dell'allenatote tedesco era proprio quello di sistemare la squadra e far ripartire il progetto vincente dei Reds. L'ha fatto riportando già i Reds al primo posto attuale in Premier rispettando di fatto l'obiettivo di rimettere in carreggiata il suo regno ad Anfield. Ecco perché ora sente il bisogno di fermarsi e staccare per un po' la spina.

Klopp non l'ha fatto per una questione di soldi e di certo ha dimostrato di essere legato al club già quando ha rifiutato il posto da Ct della Germania per guidare la Nazionale tedesca. Non è escluso che questo discorso possa poi essere ripreso in futuro ma nel frattempo il tecnico ha deciso di fermarsi cogliendo di sorpresa anche i vari Salah, van Dijk e Alexander-Arnold, ovvero i veterani, che vorranno conoscere il futuro del Liverpool prima di discutere un rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Per ora la certezza è una sola: non ci sarà più il Liverpool di Klopp.