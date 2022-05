Klopp non riesce a crederci, esplode il caso medaglie: “Ma come è possibile? Non bastano” Jurgen Klopp si è lasciato andare ad uno sfogo a sorpresa alla vigilia di una sfida decisiva per la Premier, tornando sulla vittoria in FA Cup. Esplode il caso medaglie in Inghilterra.

A cura di Marco Beltrami

Il Liverpool nel posticipo contro il Southampton ha a disposizione l'opportunità di riavvicinarsi al Manchester City. La squadra di Guardiola è stata fermata sul 2-2 dal West Ham con Mahrez che ha fallito il rigore della possibile vittoria e del titolo, che invece potrebbe essere assegnato all'ultima giornata. Tutto dipenderà dai Reds che dovranno vincere contro i Saints e concedere il bis poi contro il Wolverhampton, sperando in un passo falso del City contro l'Aston Villa della grande gloria di Anfield Steven Gerrard. Il sogno di un poker di trofei è ancora vivo per Klopp che in attesa dell'esito del campionato e della finale di Champions ha già conquistato la Coppa di Lega e la FA Cup.

A proposito di FA Cup, qualcosa proprio non è andato giù all'allenatore del Liverpool dopo la vittoria sul Chelsea in una finale molto intensa e decisa solo dai calci di rigore. Klopp è tornato a parlarne pubblicamente in occasione della conferenza stampa di presentazione del confronto interno contro il Southampton. L'oggetto della discussione e delle recriminazioni del manager tedesco è la premiazione, con una situazione mal digerita e che ha fatto il paio con quanto accaduto post successo in Carabao Cup.

L'ex mister del Borussia Dortmund proprio non riesce a capire il motivo del numero "risicato" di medaglie concesse ai vincitori. A quanto pare infatti le stesse non sono bastate per tutti i calciatori del Liverpool. La Football Association concede 40 medaglie da distribuire a calciatori e staff tecnico di entrambe le finaliste dopo la finale di FA Cup. Conti alla mano, secondo Sportmail, sono stati 31 i calciatori utilizzati in Coppa dal Liverpool che ha sfruttato l'occasione nei primi turni di far giocare giovani, o seconde linee.

I conti non tornano dunque per Klopp che ha lanciato un messaggio diretto davanti ai microfoni: "Cara FA, per favore inviateci altre medaglie. Ognuno ha fatto la sua parte, ne abbiamo parlato e forse possiamo chiedere qui, pubblicamente, più medaglie. Non posso credere che la quantità di medaglie sia limitata, perché una cosa simile? Ci siamo resi conto che vogliamo dare medaglie a tutti i giocatori, ma non non bastano per tutti gli allenatori. Le squadre si stanno ampliando, ma ma i numeri rimangono gli stessi".

La premiazione con medaglie dei tifosi del Liverpool

Dunque il Liverpool si aspetta altre medaglie e non solo per la FA Cup, visto che il problema si è proposto anche precedentemente in Carabao Cup. Per questo Klopp si augura che in futuro la Football Association cambi modus operandi: "Stiamo ancora aspettando le medaglie della Coppa Carabao. Non lo capirò mai, se fossi io il responsabile di queste competizioni darei già 60 medaglie a tutti". E chissà cosa succederà nelle prossime eventuali premiazioni in Inghilterra.