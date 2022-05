Il West Ham tiene aperta la Premier League: Manchester City bloccato, il Liverpool può accorciare Il West Ham ferma il Manchester City sul 2-2 e ora il il Liverpool può accorciare: la Premier League si decide all’ultima giornata?

A cura di Vito Lamorte

La Premier League ancora non è decisa? Sembra proprio di no, ma lo sapremo meglio martedì sera. Una doppietta di Jarrod Bowen nel primo tempo ha messo paura al Manchester City, che nella ripresa ha effettuato una grande rimonta e ha mancato il colpo del KO con Mahrez. Il West Ham ha messo paura ai Citizens di Pep Guardiola, che hanno reagito da grande squadra e non hanno mollato di un centimetro nonostante la difficoltà.

Gli uomini di David Moyes sono passati in vantaggio con una doppietta dell'uomo più in forma del momento in casa Hammers, ovvero Bowen: l'attaccante ha sfruttato due assist in profondità ed è riuscito a beffare Ederson prima aggirandolo e poi colpendolo in contro-tempo. Il Manchester City ha comandato il gioco ma non è riuscito a far fruttare questo dominio, cosa che è accaduta nella ripresa: Jack Grealish poco dopo l'intervallo ha battuto Fabianski con un tiro al volo e poi un autorete di Coufal hanno rimesso in equilibrio il match.

Nel finale i campioni in carica potrebbero completare la rimonta ma Riyad Mahrez si è fatto respingere un rigore dal portiere polacco, che ha parato il terzo in questa stagione, e così tutti giochi sono rimandati ai prossimi 90′. Protagonista in negativo dopo il penalty è stato il manager degli Hammers, che si è rivolto verso il collega del City mimando il gesto dell'ombrello.

Il Liverpool potrebbe portarsi ad un punto di distanza se dovesse vincere il recupero contro il Southampton martedì sera: un'occasione unica per i ragazzi di Jurgen Klopp, che proveranno a tenere accesa la speranza di vittoria del titolo nazionale fino all'ultimo dopo aver vinto Carabao Cup e FA Cup.

Nella gara che potrebbe aver chiuso le porte dell'Europa League al West Ham, gli Hammers hanno visto il capitano storico Mark Noble salutare il suo pubblico dopo più di quindici anni. Grande emozione al London Stadium quando il numero 16 ha fatto il suo ingresso in campo e immagini molto belle anche quelle del saluto ai suoi tifosi accompagnato dalla sua famiglia.