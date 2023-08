Klopp mai visto così, a muso duro coi tifosi che gli chiedono un autografo: “Tenete bene la maglia!” Jurgen Klopp è stato filmato in un momento di nervosismo davvero inusuale per lui: il tecnico del Liverpool già sente la pressione dopo la scorsa pessima stagione.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo il pessimo quinto posto del Liverpool nella scorsa Premier, con conseguente esclusione dalla Champions League, Jurgen Klopp è chiaramente sotto pressione in vista della prossima stagione e il suo abituale sorriso è diventato qualcosa di meno bello in occasione dell'incontro con alcuni tifosi che gli avevano chiesto un autografo. Il 56enne tecnico tedesco li ha trattati in malo modo, come raramente lo avevamo visto comportarsi in passato.

Jurgen Klopp durante Liverpool–Bayern a Singapore

Al buon umore dell'allenatore ex Dortmund non ha peraltro contribuito il risultato dell'ultima partita giocata dai Reds nella tournée di Singapore, una sconfitta per 4-3 incassata dal Bayern Monaco in pieno recupero. Il video dello scambio animato coi tifosi è rapidamente diventato virale sui social: nel filmato si vede Klopp scendere dal pullman del Liverpool, prima di avvicinarsi per firmare alcuni autografi ad alcuni sostenitori della squadra.

Il tecnico tedesco si avvicina ai tifosi e lo si sente dire: "Molto veloce, non ho davvero tempo". I tifosi gli danno un pennarello e gli mostrano una maglia del Liverpool da firmare, ma sembrano lasciar scivolare la maglia mentre Klopp si sta accingendo ad mettervi la firma. "Dovete tenere la fottuta maglietta!", dice loro il tedesco, accompagnando le parole con uno sguardo truce. "Scusa Klopp", si sentono dire i tifosi all'allenatore. Il comportamento tenuto nella circostanza dal tedesco non è stato ovviamente apprezzato sui social e molte critiche sono piovute su di lui.

I Reds torneranno in Inghilterra la prossima settimana in vista dell'ultima amichevole precampionato contro il Darmstadt che si giocherà il 7 agosto. Poi dopo qualche giorno sarà già tempo di Premier, con l'esordio in trasferta in casa del Chelsea il 13 agosto, non esattamente una sfida facile per iniziare la stagione.