Klopp in tilt parlando di Inter-Bodo: “Col Liverpool vincemmo 5-2, poi fummo eliminati”. Ma non è vero

Nella caldissima vigilia di Inter-Bodo Glimt ha preso la parola anche Klopp, citato dal tecnico Knutsen, andando in totale confusione: “Norvegesi in posizione fantastica, ma col mio Liverpool non fu sufficiente”. A cosa si riferisce e perché sbaglia: c’entra la Roma.

Cosa c'entra Jurgen Klopp quando in campo martedì sera scenderanno in campo Inter e Bodo Glimt per il ritorno dei playoff di Champions League? Tanto, perché nelle stoccate della vigilia in conferenza stampa tra i due allenatori, Cristian Chivu e Kjetil Knutsen, è stato tirato in mezzo proprio l'ex tecnico del Liverpool che a sua volta si è sentito in dovere di intervenire, avvisando i norvegesi: "Col Liverpool vincemmo in casa 5-2 poi fummo eliminati lo stesso". Ma non è mai accaduto.

Inter o Bodo Glimt? Alla vigilia della trasferta in Norvegia si pensava che le percentuali fossero in chiare tinte nerazzurre ma dopo 90 minuti perfetti da parte del Bodo, trionfante grazie al 3-1 ottenuto con un finale in crescendo, i pronostici sono cambiati e le gerarchie sovvertite. Toccherà all'Inter dover compiere un'autentica impresa a San Siro, per scacciare via i fantasmi di una possibile vergogna, contro cui si è scagliato Chivu e per far tacere anche le ironie norvegesi sulle lamentele tra campo sintetico e clima polare. In una schermaglia dialettica dove si è inserito anche Jurgen Klopp che è finito a sua volta in totale confusione pre gara.

Il pensiero di Klopp: "Bodo in posizione di vantaggio ma al mio Liverpool non fu sufficiente"

"Pazzesco" ha commentato a margine di un intervento alla televisione norvegese TV2 Jurgen Klopp. "Ciò che sta facendo il Bodo è semplicemente wow! Non potrebbe essere più incredibile perché all'inizio nessuno pensava che sarebbero arrivati alla fase a gironi, poi che li avrebbero superati e ora? Possono andare addirittura agli ottavi. Il loro calcio è molto buono, ma lo è di più il progetto. Hanno fiducia, sanno che in ogni occasione possono dire la loro e quindi vediamo fin dove possono arrivare".

Un endorsement quasi totale, perché nel pensiero di Klopp c'è anche un "però", con cui ha voluto mettere in guardia ugualmente il Bodo Glimt per la trasferta di San Siro: "Hanno un'occasione d'oro, una posizione fantastica ma una volta con il Liverpool avevamo vinto una partita in casa per 5-2. Erano tempi diversi, c'era ancora la regola dei gol in trasferta, ma alla fine fummo eliminati… Quindi non è ancora finita".

Il "falso storico" di Klopp: si riferisce alla doppia sfida in semifinale contro la Roma

Ma il riferimento di Klopp è un falso storico. Il tecnico tedesco ha fatto riferimento a quanto accadde nella semifinale di Champions contro la Roma quando ad Anfield il Liverpool vinse sì 5-2, ma all'Olimpico la strepitosa rimonta giallorossa si fermò solo al 4-2 permettendo alla squadra di Klopp di proseguire comunque il cammino europeo conclusosi con la finale persa contro il Real Madrid.