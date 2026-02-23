Knutsen, tecnico del Bodo, istiga ancora l’Inter: “Parlano di campo e freddo? Sono poco furbi…”

La vigilia di Inter-Bodo Glimt si è surriscaldata nelle conferenze stampa dei rispettivi allenatori. Dopo il confronto di Chivu con i giornalisti norvegesi, anche Kjetil Knutsen ha punzecchiato i nerazzurri: “Per noi giocare a San Siro sarà invece un regalo… ma restiamo umili”

Clima caldo alla vigilia di Inter-Bodo Glimt e non solo perché le temperature a Milano saranno ben più alte di quelle trovate dai nerazzurri dalla deludente trasferta in Norvegia di una settimana fa quando sono rientrati con una pesantissima e clamorosa sconfitta nell'andata dei playoff Champions. Cristian Chivu ha a avuto da battibeccare con la stampa norvegese che beffardamente si è presentata in conferenza, punzecchiandolo nell'orgoglio. Poi ci ha pensato il tecnico del Bodo, Kjetil Knutsen a gettare ulteriore legna sul fuoco, agganciandosi sulle lamentele dell'Inter per il campo sintetico: "Se pensano a questo o al freddo, per me non sono molto furbi…"

Il botta e risposta a distanza tra Chivu e Knutsen in conferenza

Una vigilia che non è passata inosservata ai più perché i due tecnici hanno avuto argomenti da gestire e non sempre facili, trovando risposte e argomentazioni che ne hanno accentuato la tensione che si vive a 90 minuti dalla possibilità di raggiungere gli ottavi di Champions League. In un angolo del ring un'Inter dimessa nel risultato e che dovrà compiere la classica impresa per ribaltare il 3-1 subito in Norvegia, nell'atro un Bodo spavaldo forte proprio di quel risultato pronto a compiere il definitivo sgambetto per conquistare un traguardo storico. Nel mezzo, la consueta verità tra chi prova ad accendere la miccia e chi si ritrova a fare da pompiere per non avere più pressioni di quante non ve ne siano.

Knutsen: "Inter poco furba, nemmeno il City ha parlato mai del campo…"

"Pensano al campo e al freddo?" spara ad altezza uomo Kjetil Knutsen, cavalcando una domanda che si rifaceva alle condizioni climatiche e del sintetico rilasciate dall'Inter prima della gara di andata. "Per me se pensano a queste cose sono poco furbi, ma io sono concentrato sulla mia squadra non cosa pensano o dicono gli altri. Ma nemmeno il City aveva mai nominato il campo… comunque non ci possiamo fare niente: ci concentriamo su ciò che possiamo controllare, non si altro".

Knutsen e il calcio del Bodo: "Forte e intenso, ci ispiriamo a Klopp. Ma restiamo umili"

Un pensiero che si innesta sulle lamentele che avevano caratterizzato la vigilia della trasferta in Norvegia e che avevano sottolineato come il Bodo Glimt sfruttasse un terreno "amico" avvalorando le proprie prestazioni europee: "Vabbè" ha continuato Knutsen, "anche noi non siamo abituati a San Siro… ma non ci pensiamo. Anzi pensiamo che giocare a San Siro sarà un regalo e noi dobbiamo essere pronti a raccoglierlo e approfittarne". Esprimendo un calcio che il tecnico del Bodo spiega nel dettaglio: "Ci siamo ispirati al Liverpool di Klopp e stiamo migliorando. Tutta la squadra partecipa alla doppia fase, non pensiamo solo a difenderci, esprimiamo un calcio forte e intenso. Ma restiamo umili".