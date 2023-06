Kim in divisa militare prima del ritorno a Napoli e dell’addio: c’è l’accordo, l’annuncio al rientro Kim Min-jae è stato uno degli artefici dello Scudetto ma lascerà il Napoli dopo il servizio militare, c’è già l’accordo di massima con il Bayern Monaco: intanto dalla Corea del Sud arriva la foto in divisa del difensore.

A cura di Vito Lamorte

Kim Min-jae è stato uno degli artefici della cavalcata del Napoli verso il terzo Scudetto. Il difensore coreano era arrivato in Italia tra lo scetticismo e la delusione, per la partenza di Koulibaly e la mancanza di informazioni reali sul suo conto, ma lui fin dalle prime uscite ha fatto capire di che pasta era fatto ed è diventato subito un idolo per i tifoso partenopei.

Una vera e propria rivelazione che ha consolidato fase difensiva della squadra di Luciano Spalletti e ha fatto fare uno upgrade mostruoso verso il tricolore agli azzurri.

Dopo aver conquistato la critica ed essere stato uno dei migliori giocatori della Serie A 2022-2023, ora la sua avventura italiana sembra già giunta al termine perché il suo nome è finito sul taccuino di diverse big d'Europa e il suo futuro sembra lontano da Napoli.

Il Bayern Monaco, dopo un testa a testa con il Manchester United, è la squadra più accreditata e tra le parti sarebbe già stato trovato l'accordo da due settimane: bisognerà definire solo alcuni dettagli una volta che il calciatore avrà terminato il servizio militare e a quel punto potrà firmare il contratto fino a giugno 2028 con i bavaresi. Al club campione di Germania toccherà pagare una clausola rescissoria, che rimarrà aperta per una finestra di due settimane a luglio per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Intanto, Kim è ancora impegnato nel servizio militare nel suo paese e sui social network è spuntato uno scatto che lo ritrae in divisa in mezzo agli altri commilitoni.

Il difensore del Napoli, così come accaduto per Son Heung-min del Tottenham qualche anno fa, riuscirà a svolgere il servizio militare solo per 21 giorni per meriti sportivi: anche Kim faceva parte della nazionale della Corea del Sud che vinse nel 2018 i Giochi Asiatici e per questo motivo ha ottenuto questo sconto. 21 giorni invece di 21 mesi, non proprio una riduzione da poco grazie al calcio.