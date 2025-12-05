Kevin Hart stava per svelare i segreti della finale dei Mondiali, interviene Infantino: “Stai attento”

La cerimonia del sorteggio dei Mondiali ha fatto discutere soprattutto per le tempistiche e le modalità con cui si è arrivati alla composizione dei gironi del prossimo torneo. Non sono mancate le situazioni in cui l'atmosfera da vero e proprio show ha messo in secondo piano quello sportivo. Anche uno dei presentatori dell'evento, ovvero il comico e attore Kevin Hart ha rischiato di commettere una gaffe, ed è stato prontamente fermato dal presidente della FIFA Gianni Infantino.

Kevin Hart sta per svelare aspetti della finale dei Mondiali

In uno dei tanti momenti d'interdizione che hanno preceduto i sorteggio vero e proprio, lo showman classe 1979 ha iniziato a parlare di quello che accadrà la prossima estate in occasione dei Mondiali. Uno spettacolo a tutto tondo, a giudicare già da quanto visto solo nella cerimonia di Washington. Hart ha detto: "Stavo valutando qualche piano per l’estate, grazie a una piccola dritta che ho ricevuto proprio da Gianni (Infantino, ndr). Posso dirvi che, per la prima volta in assoluto, lo show dell’intervallo della finale dei Mondiali sarà da cinema. Mi avete sentito?”.

Kevin Hart, Gianni Infantino e Heidi Klum

Gianni Infantino interviene per non svelare lo show della finale

Probabilmente la scena era stata preparata alla vigilia e infatti Heidi Klum, l'ex modella conduttrice dell'evento ha incalzato il suo compagno di viaggio: "Guarda un po’ che contatti che hai, Kevin. Dicci di più..". A quel punto il ragazzo ha iniziato a prenderci gusto: "Be’, non posso farlo. Non posso dirvi altro perché sarebbe contro l’accordo che ho firmato". Non proprio una chiusura visto che Hart con la sua espressione sembrava pronto a dire qualcosa.

Ecco l'intervento di Infantino che ha stoppato Kevin Hart, avvicinandosi a lui e dicendogli: "Stai attento!". Un modo per ricordargli l'esclusività delle informazioni sull'evento previsto per la finale dei Mondiali 2026 che a quanto pare dovrebbe essere tale da far impallidire quelli previsti per il Super Bowl già faraonici e ricchi di star della musica e del cinema. Kevin Hart ha subito cambiato registro: "Non dirò troppo. Non farò uscire il gatto dal sacco. Ma quello che posso dirvi è che sarà una vetrina per l’incredibile partnership della FIFA con i cittadini del mondo, davanti a miliardi di persone in tutto il pianeta. Posso almeno darvi questo. È già un bel dettaglio". Il segreto sull'attesissimo programma della rassegna iridata dunque per ora resiste, d'altronde mancano tanti mesi.