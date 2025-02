video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Kelvin Oliveira rifiuta l'offerta di Neymar: non giocherà per il Santos e resterà nella Kings League Brazil. Un vero colpo di scena quello che si è verificato durante la presentazione del torneo brasiliano della competizione organizzata da Gerard Piqué.

La stella del calcio a 7 verdeoro, che poco più di un mese fa ha vinto il Mondiale in Italia da protagonista, era stata accostata al Santos dopo le parole di O Ney ma ha deciso di declinare l'invito dell'ex Barcellona e PSG. Questo le sue parole: "Ecco fatto, amici miei… dopo giorni di notti insonni e dubbi, ho fatto del mio meglio per il mio futuro! Grazie a tutti per i gentili messaggi e un sentito ringraziamento a Neymar per l'invito, qualcosa che non dimenticherò mai. Ora sono più G3X che mai".

Kelvin Oliveira rifiuta l'offerta di Neymar e resta nella Kings League

Nel corso della serata di presentazione del torneo, a cui erano presenti anche stelle come Neymar Jr e Kaká, è arrivata la decisione di Kelvin Oliveira di rifiutare la proposta del numero 10 del Santos che aveva pensato di "pescare" nel format ideato da Gerard Piqué il miglior elemento e di porta a Vila Belmiro.

Una decisione, quella di Oliveira, che ha spiazzato molti: in tanti pensavano che la chiamata di Neymar potesse scaldargli il cuore e portarlo a giocarsi una nuova chance nel calcio a 11 dopo aver raccontato di essere stato vicino al Milan nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa: “A 16 anni mi volevano i rossoneri, mi ospitava Thiago Silva. Mi sono ritirato presto dal calcio a 11, il pallone però è anche altro. E ora mi godo questa seconda occasione".

Kelvin Oliveira è una vera e propria star al di fuori della Kings League, dato che è stato nominato miglior giocatore di calcio a 7 del mondo nel 2021, ed è stato decisivo nel torneo mondiale che si è disputato in Italia all'inizio di gennaio con giocate e gol di pregevole fattura.