Kean non si scompone alla domanda sul clamoroso gol subito dall'Italia in Germania: "Può capitare" Moise Kean ha risposto alla domanda sui motivi che hanno portato l'Italia a subire il secondo imbarazzante gol contro la Germania. L'attaccante azzurro non si scompone: "Può capitare".

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia ha tentativo in tutti i modi di provare a vincere la partita valida per il ritorno dei quarti di Nations League in Germania. Il secondo tempo ha visto gli azzurri prendere in mano la sfida di Dortmund che nei primi 45 minuti era stata sportivamente drammatica per la nazionale di Spalletti. Sotto di 3 gol, Donnarumma e compagni hanno macinato gioco, lottato su ogni pallone arrivando al 3-3 finale che però non consente all'Italia di passare il turno. Grande protagonista della rimonta siglata nella ripresa è stato Moise Kean, autore di una doppietta.

L'attaccante della Fiorentina è riuscito a mettere a segno due gol assolutamente di ottima fattura ma il suo sforzo non è servito purtroppo, specie per via di quell'imbarazzante gol subito dagli azzurri nel primo tempo quando tutti avevano lasciato Musiala libero di segnare a porta vuota. Una leggerezza gravissima che ha visto coinvolto anche lo stesso Kean. L'attaccante ai microfoni Rai ha risposto alla precisa domanda della giornalista sui motivi che hanno portato gli azzurri a subire quella rete. La risposta di Kean è un po' sorprendente: "Capita prendere gol così".

L'incredibile gol subito dall'Italia.

A questi livelli, indossando la maglia dell'Italia, sicuramente non è ammissibile che possa "capitare" di prendere gol così. Kean evidentemente ha pensato bene di difendere i propri compagni di squadra senza voler accusare indirettamente nessuno come responsabile di quel gol. "Abbiamo avuto una distrazione, può capitare prendere gol così, lavoreremo meglio". Incredibile come nessuno guardasse Kimmich battere il calcio d'angolo e servire indisturbato Musiala tutto solo in area di rigore libero di segnare senza che nemmeno Donnarumma fosse in porta.

Kean ha spiegato come l'Italia avesse voglia di voler vincere la partita

Per il resto poi Kean ha spiegato: "Volevamo portare la vittoria a casa ma siamo soddisfatti – ha detto e poi sul primo tempo ha aggiunto -. Non è stato facile perché loro sono un'ottima squadra, hanno trovato spazio, attaccato meglio, mentre nel secondo tempo dovevamo tornare con un altro spirito e ci siamo riusciti, volevamo la vittoria ma la prossima volta faremo meglio". L'Italia sarà ora chiamata a scendere in campo il prossimo 9 giugno in Norvegia per la prima sfida delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026.