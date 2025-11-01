“Karma is a b*tch”, Mario Balotelli contro Vieira esonerato dal Genoa: “Dio vede e provvede”

Mario Balotelli non ha resistito e di fronte all’esonero di Patrick Vieira da parte del Genoa ha pubblicato un paio di storie al veleno, In cui ha ribadito l’incompatibilità con il francese – risalente ai tempi del City – esultando per i tifosi rossoblù: “Finalmente vi potete concentrare su chi via ama davvero”

Lo scossone al Genoa con l'esonero di Patrick Vieira, sollevato dal ruolo con l'inserimento in panchina del duo Criscito-Murgita in attesa di un sostituto ufficiale, ha avuto ripercussioni anche ben lontano dalla Genova rossoblù. Fino ad un ex di lusso, Mario Balotelli che non si è frenato sui social nel commentare la scelta della società verso l'allenatore francese con cui ha sempre avuto un rapporto pessimo: "Dio vede e provvede, ora il genoa può concentrarsi su chi lo ama davvero".

"Karma is a b*tch", Mario Balotelli via social contro Vieira esonerato dal Genoa

Le storie "tese" di Mario Balotelli sull'esonero di Patrick Vieira dalla panchina del Genoa non si sono fatte attendere e così dopo qualche ora dalla nota ufficiale del club per la separazione col francese, arrivata nella mattinata di sabato 1 novembre, sui propri profili social, l'attaccante ha fatto sentire la propria voce, pungendo con sottile sarcasmo il tecnico: "Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma" ha scritto Balotelli a seguito di un altro post, molto più eloquente e forte, come un diretto al volto di Vieira: "Il karma è una p*ttana, Dio vede e provvede".

Balotelli contro Vieira: "Lavoro sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo"

Il ‘fastidio' di Balotelli per l'arrivo di Vieira sulla panchina genoana ha così lasciato il posto alla soddisfazione che finalmente l'aria è cambiata attorno al suo ex ultimo club, convinto che la scelta fatta possa giovare al Genoa permettendo alla squadra di ritornare dove merita, in alto: "Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso, è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore" ha scritto Balotelli per poi lasciarsi andare ad un grido d'esultanza finale: "Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora".

Vieira-Balotelli e un rapporto mai nato: il primo atto al Manchester City

Una liberazione che richiama alla mente il complicato e controverso rapporto tra Patrick Vieira e Mario Balotelli che hanno avuto una convivenza turbolenta fin dai tempi in cui erano compagni di squadra all'Inter e poi al Manchester City. Già in Premier infatti, Vieira aveva criticato apertamente Balotelli per i suoi comportamenti eccentrici e per la difficoltà di adattarsi al campionato inglese. Ma il vero gande litigio risale al 2018 ai tempi del Nizza.

L'ultimo attacco di Balotelli a Vieira al Genoa: "Vuole essere il solo protagonista"

Durante una partita di Ligue 1, quando erano compagni nel Nizza, contro il Guingamp, Vieira ha sostituito Balotelli che ha reagito con rabbia evidente, protestando platealmente. Dopo la partita, Vieira ha criticato ancora una volta quell'atteggiamento: "La sua mentalità non è adatta a uno sport di squadra come il calcio" puntando l'indice su Balotelli che non ha mai perdonato il francese di quelle parole. Poi, nel 2024, i due si sono incrociati di nuovo, al Genoa: Vieira come allenatore, Balotelli come giocatore. Nonostante un tentativo di riconciliazione, le ruggini sono ritornate a galla rendendo la convivenza impossibile: Balotelli è stato relegato in panchina, giocando solo 27 minuti in 4 partite. Nel luglio 2025, dopo la scadenza del contratto di Balotelli che ha chiuso la sua parentesi al Genoa, era arrivata una nuova frecciata verso Vieira: "Vuole solo essere protagonista" lo aveva accusato Balotelli, ribadendo il duro concetto anche nelle storie social dopo l'esonero dell'allenatore francese.