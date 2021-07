Karim Benzema positivo al Covid-19: l’attaccante del Real Madrid è in isolamento Karim Benzema è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è il Real Madrid con un comunicato sul suo sito ufficiale. L’attaccante francese era rientrato ieri dalle vacanze e ora dovrà sottoporsi alla quarantena obbligatoria: Ancelotti dovrà attendere per averlo a disposizione. Non sono stati resi noti altri particolari dal club spagnolo.

A cura di Vito Lamorte

Karim Benzema è risultato positivo al COVID-19. A comunicarlo è stato il Real Madrid con un comunicato sul suo sito ufficiale e sui suoi canali social. L'attaccante francese era rientrato ieri dalle vacanze e ora dovrà sottoporsi alla quarantena obbligatoria. Il calciatore classe 1987 era appena arrivato a Madrid dopo aver trascorso qualche giorno di relax lontano dai campi di gioco ma il bomber francese è risultato positivo al Coronavirus e non potrà mettersi subito al servizio di Carlo Ancelotti in vista dell'inizio della nuova stagione. Il neo tecnico del Real non sarà affatto felice di non avere a disposizione fin da subito l'attaccante in vista dell'inizio della stagione: i merengues si apprestano alla nuova annata con nuove speranze e vecchie certezze ma con l'intento di scippare lo scettro della Liga all'Atletico Madrid.

Benzema vuole dimenticare la brutta eliminazione con la nazionale francese da EURO 2020, dove i transalpini erano favoriti ma sono stati estromessi agli ottavi di finale dalla Svizzera: Karim è stato uno dei più positivi, segnando 4 reti in 4 gare, ma questo non è bastato ai campioni del mondo in carica per arrivare in fondo al torneo continentale. L'attaccante era tornato dopo sei anni a vestire la maglia della sua nazionale.

Ora il numero 9 dei Blancos si concentrerà sulla ripresa delle attività con la squadra spagnola, ma soltanto dopo essersi negativizzato dal Covid. Intanto il quotidiano spagnolo Marca, molto vicino alle vicende del Real, nelle ultime ore ha riportato delle indiscrezioni su un imminente rinnovo di contratto fino al 2023.

Il comunicato del Real Madrid

La nota ufficiale del club sulla positività di Karim Benzema al Coronavirus sul sito e sui canali social: "Il Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore Karim Benzema è risultato positivo al test per il COVID-19".