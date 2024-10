Juventus-Stoccarda, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

video suggerito

La Juventus imbattuta in Champions League affronta allo JStadium la terza sfida del Girone a campionato unico, contro lo Stoccarda. Gara in programma alle 21:00 di oggi, martedì 22 ottobre, in diretta esclusiva a pagamento su Sky per i soli abbonati.

La Juve di Thiago Motta si prepara alla terza partita sulle ali dell'entusiasmo, dopo la vittoria all'esordio contro il PSV (3-1) e la grande rimonta sul campo del Lipsia (2-3). Ora adesso i bianconeri, tra i primi in classifica a punteggio pieno vogliono il tris di successi contro lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß. Per i tedeschi entusiasmo frenato dopo la sconfitta con il Real Madrid e per il deludente pareggio casalingo con lo Sparta Praga.

Per quanto riguarda le formazioni, Thiago Motta dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Vlahovic a guidare l'attacco davanti a Conceicao, Douglas Luiz e Yildiz. Lo Stoccarda si affida alla coppia d'attacco Toure-Undav.

Partita: Juventus-Stoccarda

Quando: martedì 22 ottobre

Dove: JStadium di Torino

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Competizione: Champions League, 3° turno

A che ora e dove vedere Juve-Stoccarda in TV: la partita non è in chiaro

Juventus-Stoccarda non sarà visibile in chiaro e a tutti ma solo agli abbonati dietro pagamento. E' infatti una delle partite visibili in tv sui canali di Sky Sport e Sky Calcio, in modalità criptata. Appuntamento alle 21:00 per seguire la sfida Champions allo JStadium.

Dove vedere Juventus-Stoccarda in diretta streaming

Anche per il live streaming nessuna possibilità di seguire senza pagamento Juventus-Stoccarda. Esclusiva Sky che sui device si può seguire attraverso la app dedicata SkyGo, oppure usufruendo dell'on demand di NOW.

Champions League, le probabili formazioni di Juventus-Stoccarda

Per Thiago Motta è tempo di verifiche di chi non è in ottime condizioni fisiche. Al netto di infortuni dell'ultima ora il 4-2-3-1 vedrà in avanti il solito Vlahovic chiamato a un tour de force che continua da inizio stagione. Yildiz a guidare i trequartisti mentre in difesa chance per Savona anche in Europa. Lo Stoccarda risponderà con il classico 3-5-2 dove le punte in tandem saranno Toure e Undav.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli, McKennie; Conceicao, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Stoccarda (3-5-2): Nubel; Mittelstädt, Chabot, Rouault, Vagnoman; Stiller, Karazor; Leweling, Undav, Millot; Demirovic. All. Hoeneß