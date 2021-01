Juventus-Sassuolo è il posticipo della 17a giornata della Serie A 2020/2021. La gara tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i neroverdi di Roberto De Zerbi si giocherà oggi domenica 10 gennaio 2020 all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. La squadra campione d'Italia in carica viene dalla bella vittoria di San Siro contro il Milan e vuole dare continuità in casa dopo la vittoria per 4-1 sull'Udinese nella prima gara del 2021. Il Sassuolo ha battuto il Genoa per 2 a 1 al Mapei il giorno dell'Epifania e ha cancellato la debacle di inizio anno contro l'Atalanta: i neroverdi devono assolutamente la brillantezza dei primi mesi e la verve realizzativa di Caputo per essere competitivi per i quartieri alti della classifica.

Juventus-Sassuolo, dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Sassuolo si giocherà oggi 10 gennaio 2020 all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (201 e 202 del satellite) e Sky Sport (251 del digitale terrestre). Collegamento dalle ore 20:15 con Sky Calcio Show e approfondimenti nel post-partita al "Club" di Fabio Caressa.

La diretta streaming di Juventus-Sassuolo

La partita tra bianconeri e neroverdi potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita. Si può vedere la partita di Torino anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.