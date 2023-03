Juventus-Sampdoria, dove vederla in TV e streaming: le formazioni Juventus-Sampdoria è il posticipo domenicale della 26a giornata di Serie A. Calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45, si gioca all’Allianz Stadium di Torino e la gara si potrà seguire in diretta TV e in streaming con DAZN.

A cura di Vito Lamorte

Juventus-Sampdoria è il posticipo della 26a giornata del campionato di Serie A 2022-2023. All'Allianz Stadium i bianconeri di Allegri ricevono i blucerchiati di Stankovic ed entrambe le squadre sono alla ricerca disperata di punti: i primi per la zona Champions e i secondi per tenere accese le ultime fiammelle della lotta salvezza. Si gioca a Torino con fischio d'inizio alle ore 20:45, diretta Tv e streaming su DAZN.

La Vecchia Signora deve riscattare subito la sconfitta in casa della Roma e dopo la vittoria in Europa League contro il Friburgo ecco che Allegri chiede i 3 punti alla sua squadra per tenere accese le speranze Champions in attesa dell'esito del ricorso al CONI sui 15 punti di penalizzazione. Il Doria sta vivendo una crisi che non sembra avere un rimedio e ma nell'ultimo turno ha fatto un punto contro la Salernitana muovendo la classifica dopo quasi un mese: la zona salvezza, però, resta a -9.

Le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria. Allegri dovrebbe far rifiatare Di Maria e ritroverà Miretti al fianco di Vlahovic davanti. Stankovic con la coppia Cuisance-Jesé a supporto di Gabbiadini.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Paredes, Kostic; Miretti; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Zanoli; Djuricic, Jesé; Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.

La gara di andata a Genova si concluse con un pareggio per 0-0.

Partita: Juventus-Sampdoria

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Quando si gioca: domenica 12 marzo 2023

Orario: 20.45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 26a giornata

Dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV

L'incontro tra Juventus e Sampdoria è un'esclusiva di DAZN, la cui app si può scaricare su smart tv compatibile oppure chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky potrà vedere la gara in diretta tv sul canale 214 di Sky attivando ‘Zona DAZN'. La telecronaca sarà Dario Mastroianni col commento tecnico di Marco Parolo.

Juventus-Sampdoria, dove vederla in streaming

Il match dell'Allianz Stadium di Torino si potrà vedere in diretta anche in streaming, sia da dispositivi fissi che mobile, tramite l'applicazione.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Allegri dovrebbe fare un po' di turnover in vista della gara di ritorno di Europa League: non ci sarà lo squalificato Kean oltre a Milik, che dovrebbe rientrare dopo la sosta; e davanti con Vlahovic dovrebbe esserci Miretti. Out sia Di Maria che Chiesa. In difesa Rugani al posto di Alex Sandro. Cuadrado e Kostic sugli esterni. A centrocampo Fagioli con Locatelli e Paredes. Szczesny tra i pali.

Stankovic non avrà l'ex della gara Audero e tra i pali ci andrà Turk, favorito su Ravaglia. In difesa Gunter con Nuytinck e Amione. In attacco Gabbiadini, con Djuricic e Jesé. Quagliarella partirà ancora dalla panchina. In mezzo al campo Rincon e Winks con Leris e Zanoli sulle fasce.

