Juventus-Salernitana oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Juventus gioca con la Salernitana la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gara in diretta tv e in chiaro su Canale 5. Chi supera il turno trova il Frosinone. Le ultime news sulle formazioni di Allegri e Inzaghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus affronta la Salernitana nell'ultima partita degli ottavi di finale della Coppa Italia: chi vince affronterà il Frosinone ai quarti. I bianconeri al loro esordio nella coppa nazionale dopo aver raggiunto la semifinale lo scorso anno, quando la squadra di Massimiliano Allegri si arrese nel doppio confronto con l'Inter (1-1 a Torino e 1-0 a favore dei nerazzurri a Milano). La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha superato già due turni prima di potersi giocare le sue carte in casa della Vecchia Signora: i granata ai trentaduesimi di finale hanno battuto 1-0 la Ternana mentre ai sedicesimi è arrivato il rotondo 4-0 alla Sampdoria. Juve-Salernitana si gioca oggi, giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino con diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Play.

Entrambe le squadre vengono da una vittoria in campionato: la Juve ha vinto 1-0 sulla Roma e si è riportata a -2 dall'Inter capolista mentre la Salernitana ha conquistato tre punti importantissimi nello scontro salvezza contro l'Hellas Verona.

Turnover per Allegri che dovrebbe schierare Chiesa e Milik titolari con Yildiz e Vlahovic inizialmente in panchina. Inzaghi valuta qualche novità in formazione con Ikwuemesi e Botheim in attacco. In difesa spazio a Daniliuc e Lovato.

Partita: Juventus-Salernitana

Quando si gioca: giovedì 4 gennaio 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Canale TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Juventus-Salernitana in tv, il canale in chiaro

Juventus e Salernitana giocano questa sera, ore 21, la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia visibile in diretta tv, in chiaro e senza costi aggiuntivi su Canale 5. La telecronaca sarà condotta da Massimo Callegari, che avrà al suo fianco per il commento tecnico di Massimo Paganin.

Juventus-Salernitana dove vederla in streaming gratis

Juventus-Salernitana sarà trasmessa anche in diretta streaming. La visione dell'incontro sarà gratuita e sarà a disposizione collegandosi alla piattaforma Infinity di Mediaset, attraverso la app oppure accedendo direttamente al sito on-line.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana, ottavi di Coppa Italia

Allegri farà diverse rotazioni rispetto alla gara con la Roma: Chiesa e Milik puntano ad una maglia da titolare con Yildiz e Vlahovic inizialmente in panchina. A centrocampo Locatelli, che sarà squalificato in campionato, agirà in regia con Miretti e Rabiot interni. Riposo anche per McKennie. In difesa tocca a Rugani completare il terzetto insieme a Danilo e Gatti davanti a Perin.

Salernitana con qualche novità: Ikwuemesi dovrebbe agire da riferimento avanzato, alle sue spalle Botheim e Tchaouna. A centrocampo Maggiore con Legowski e Martegani. In difesa possibile inserimento di Bronn a destra, al centro Lovato e Daniliuc con Bradaric a sinistra.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling junior; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Bronn, Lovato, Daniliuc, Bradaric; Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Tchaouna; Ikwuemesi. Allenatore: F. Inzaghi.

Il tabellone di Coppa Italia, l'avversario ai quarti di Juventus o Salernitana

In base al tabellone principale della Coppa Italia chi vince la sfida di stasera tra Juventus e Salernitana affronterà ai quarti di finale il Frosinone, che ha eliminato a sorpresa il Napoli con un netto 4-0.