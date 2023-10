La Salernitana vola in Coppa Italia e sfida la Juve. Vince anche il Bologna che affronterà l’Inter Gli ottavi di finale di Coppa Italia cominciano a delinearsi: vincono Salernitana, Bologna e Cittadella che lanciano la sfida a Juve, Inter e Roma nel prossimo turno.

A cura di Ada Cotugno

Il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia comincia a delinearsi. Le big entreranno in campo a partire dal prossimo turno ma il tabellone si riempie con le prime sfidanti: con la vittoria per 2-0 contro il Verona il Bologna avanza al turno successivo dove incontrerà l'Inter, la Salernitana con il 4-0 alla Sampdoria troverà invece la Juventus e la Cremonese, passata solo dopo i tempi supplementari, sfiderà la Roma.

La partita più in bilico della serata, risolta soltanto dopo i tempi supplementari, è la vittoria della Cremonese contro il Cittadella per 2-1, finita con un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari. Il gol di Vita a sette minuti dalla fine sembrava aver riaperto tutto, ma la rete di Coda al 121 ha chiuso definitivamente i giochi evitando alla Cremonese di dover passare per la lotteria dei rigori. E così dopo aver passato il turno si giocherà gli ottavi di finale allo stadio Olimpico contro la Roma.

Non sono mancati i gol nella vittoria della Salernitana contro la Sampdoria che continua a navigare in un momento decisamente negativo. Per i campani è stato tutto facilissimo, tanto da indirizzare la partita già nel primo tempo con i gol di Ikwuemesi e Tchaouna che si è ripetuto anche nella ripresa con la doppietta personale. A coronare la vittoria ci ha pensato Jovane Cabral con la quarta rete, quella che ha regalato alla squadra di Inzaghi la possibilità di superare i sedicesimi e andarsela a giocare contro la Juventus.

Agli ottavi di finale ci sarà anche il Bologna che ha vinto la sfida targata Serie A contro il Verona grazie ai gol di Moro e van Hooijdonk che con un sigillo per tempo hanno deciso la partita contro gli scaligeri, rimasti in 10 per l'ultima parte di gara dopo l'espulsione di Serdar. Nessuna reazione per mettere in bilico un risultato che i ragazzi di Motta hanno archiviato senza troppi problemi. Pass staccato per l'Inter, l'ennesima sfida da grande ex per l'allenatore che ha già giocato qualche scherzetto ai nerazzurri.