Juventus-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Juventus-Lazio è il match valido per la 24^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Luciano Spalletti e quella di Maurizio Sarri si giocherà oggi, domenica 8 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri arrivano a questa partita dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia per via della sconfitta subita in casa dell'Atalanta. In campionato invece la squadra di Spalletti è reduce dal roboante successo in casa del Parma con il punteggio di 4-1.

Per quanto riguarda la Lazio invece, oltre ai problemi ambientali con la società, dal punto di vista sportivo invece la squadra di Sarri si presenterà con un undici titolare che potrebbe riservare delle novità rispetto all'ultimo turno in cui i biancocelesti hanno vinto 3-2 contro il Genoa. Senza Zaccagni, Sarri potrebbe confermare ancora Maldini come falso nove e inserire Pedro nel tridente nonostante sia vivo il ballottaggio con Ratkov. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Juventus-Lazio

Orario: 20:45

Quando: domenica 8 febbraio 2026

Dove: Allianz Stadium (Torino)

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 24^ giornata di Serie A

Dove vedere Juventus-Lazio in TV: la diretta

La sfida tra Juventus e Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN attraverso l'app presente su smart tv. Gli abbonati dovranno solo accedere all'evento e collegarsi alla finestra dedicata all'evento. Telecronaca a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Dario Marcolin. Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' potranno invece vedere la partita in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

A che ora e dove vedere Juventus-Lazio in streaming

Juventus-Lazio sarà trasmessa anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. Per farlo tutti gli abbonati dovranno scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche collegarsi direttamente al sito di DAZN accedendo con le proprie credenziali.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Spalletti col dubbio Yildiz e col consueto ballottaggio in avanti tra David e Openda. Potrebbe vedersi Boga davanti dal 1′. Nella Lazio invece il tridente offensivo potrebbe essere formato da Isaksen, Maldini e Pedro con il ritorno di Nuno Tavares tra i titolari.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri