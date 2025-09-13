Juventus-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Ritorna il campionato dopo la pausa per le nazionale e la Serie A si ripresenta oggi, sabato 13 settembre con il derby d'Italia a Torino, Juventus-Inter. Match in esclusiva DAZN sia in TV sia in live streaming.

Prima del doppio confronto, vincente, dell'Italia di Gattuso contro Estonia e Israele, ci si era fermati con il crollo interno dell'Inter di Chivu a San Siro per opera dell'Udinese, e della vittoria esterna a Genova contro i rossoblù della Juventus grazie al gol partita siglato da Vlahovic. Per i nerazzurri un brusco stop dopo il debutto spumeggiante nel 5-0 al Torino mentre per i bianconeri di Tudor una conferma pesante, per una Juve a pieni punti dopo due giornate di campionato.

Partita: Juventus-Inter

orario: 18:00

Dove: JStadium (Torino)

Quando: sabato 13 settembre

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 3a giornata di Serie A

Dove vedere Juventus-Inter, in diretta TV: il canale a pagamento

Juventus-Inter, sfida valida per la 3ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 13 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, all'interno della proposta a pagamento riservata agli abbonati in cui sono presenti tutti gli incontri della stagione 2025-2026. Basta collegarsi con una Smart TV a internet e usufruire del servizio.

Juventus-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Il Derby d'Italia tra Juentus e Intera sarà disponibile anche in formato live streaming. Sempre e solo riservato agli utenti di DAZN che potranno usufruire dell'app dedicata o collegarsi direttamente al portale. La partita si potrà vedere sia su PC sia sui mobile con fischio d'inizio fissato alle 18:00

Juventus-Inter, le probabili formazioni della partita della 2a giornata di Serie A

Cristian Chivu ha lavorato ad Appiano Gentile senza i molti convocati nelle Nazionali, compreso il nuovo arrivato Akanji che nonostante non si sia mai allenato con la squadra dovrebbe comunque partire da titolare a centro della difesa nerazzurra. Resta il dubbio a centrocampo con Mkhitaryan e Susic che si giocano una maglia, mentre si valuteranno le condizioni di Calhanoglu apparso fuori condizione anche con la Turchia. Nella Juventus tiene banco l'infortunio a Conceiçao con la propria nazionale: il portoghese non sarà della partita. Possibile esordio per Openda.

Juventus (4-4-2): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu; Locatelli, Thuram, Joao Mario; Openda, Yldiz, David

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Susic, Dimarco; Thuram, Lautaro