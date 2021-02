Sarà un secondo round durissimo e, allo stesso tempo, decisivo. Juventus e Inter si ritrovano di fronte per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021 e sarà la resa dei conti. La partita tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i nerazzurri di Antonio Conte si giocherà domani 9 febbraio 2021 all'Allianz Stadium di Torino, con il fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Si parte dal 2 a 1 della gara d'andata per la Vecchia Signora, quando a San Siro decise una doppietta di Cristiano Ronaldo dopo il gol di Lautaro Martinez che aveva sbloccato la partita. L'Inter nella ripresa non è riuscita a pareggiare i conti nonostante un paio di occasioni molto vantaggiose e a Torino dovrà cercare l'impresa.

I nerazzurri perdono Arturo Vidal e Alexis Sanchez per il match dell'Allianz ma recuperano Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. La Juve avrà l'organico al completo e Pirlo sceglierà i migliori per centrare la sua prima finale da allenatore.

Juventus-Inter, dove vederla in TV

La semifinale di ritorno tra Juventus tra Juventus e Inter si giocherà domani 9 febbraio 2021 all'Allianz Stadium di Torino, con il fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. La gara verrà trasmessa su Rai Uno, visto che l'emittente di Stato detiene i diritti per l'intera competizione. La partita sarà ccompagnata dalla telecronaca e dal commento tecnico. Su Rai Sport (canale 57) andrà in onda tutta la parte del post-partita con le interviste e agli approfondimenti con i protagonisti.

Dove vedere in streaming Juventus – Inter di Coppa Italia

Juventus-Inter andrà in onda anche in diretta streaming. Per vederla non sarà necessario pagare alcun ticket perché il servizio offerto dalla TV di Stato è gratuito. Servirà però collegarsi alla piattaforma on-line di Rai Play attraverso i consueti dispositivi fissi (pc, smart TV) o mobili (notebook, smartphone, tablet).